Описание:



В индикаторе расчет производится по максимальному и минимальному значениям цены, определяемым за период ExtPeriod, (количество баров) который задается пользователем. Фильтрация рассчитанных экстремумов осуществляется через фрактальный фильтр, что также помогло отсеять некоторые практически ненужные экстремумы.

Функция рассчета фракталов встроена в индикатор. Вначале была применена стандартная функция iFractals, однако при тестировании индикатора на минутках были выявлены области, когда фрактал не был определен (см. скрин ZZ_FF 1.jpg в архиве), а перелом в движении цены присутствовал. Поэтому, руководствуясь правилом правилом построения фрактала (см. скрин fractal.png в архиве, взято из https://www.mql5.com/ru/forum/103983 - его предоставил Rosh), сваял функцию по определению таковых. После чего ZZ_FF стал более корректно рисовать (см. скрин ZZ_FF 2.jpg в архиве)

В последней версии ZZ_FF (Zig-Zag & Fractal Filter) добавлена настройка индикатора параметром MinAmp, который определяет минимальную амплитуду между соседними пиком и впадиной.

Самая последняя версия:

Благодаря активному участию AlexSTAL в тестировании и усовершенствовании кода этого индикатора считаю необходимым опубликовать скромные плоды наших совместных усилий, результат которых значительно лучше предыдущей версии.

Кроме обычного Зиг-Зага добавлен файл ZZ_FF_v5 c визуализацией фракталов и границ канала ценовых экстремумов

Достоинства индикатора :

1. Высокая скорость работы связана с тем, что расчет происходит за 1 проход. Также диапазон рассчитанных баров не пересчитывается (кроме короткого обратного внутреннего цикла к 2 ближайшим экстремумам, также при временном обрыве связи с последующей докачкой истории).

Скорость работы определил следующим образом: создал пустой советник и запустил его на М1 в режиме визуализации (модель - все тики), интервал тестирования 1 месяц, скорость тестирования максимальная. На первом прогоне на график прицепил стандартный ZigZag (значения всех переменных установил по 5), которым комплектуется MT-4. Время тестирования составило 442 сек. На втором прогоне установил свой ZZ_FF_4 (значения всех переменных также установил по 5). Время тестирования версии ZZ_FF _v4 составило около 3 сек. (т.е. по сравнению с предпоследней версией скорость возросла в 6 раз) . Скорость работы последней версии выше скорости работы стандартного Зиг-Зага более, чем в 147 раз.

2. Индикатор не перерисовывает направление луча.

3. В индикаторе используется только 2 буфера - буфер для пиков и буфер для впадин.

Вместо файла ZZ_FF.mq4 скачайте ZZ_FF_v3.mq4

Картинка:

