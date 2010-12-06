CodeBaseРазделы
Индикаторы

Ma_of_Day - индикатор для MetaTrader 4

costy_
4395
(2)
"Динамическая" скользящая средняя, рассчитывается как период = кол-во закрытых баров после открытия дня (двух, трех,...).

Ограничить_кол_во_баров=true; //текущим открытием дня
Day_ =true;
Day2_ =true;
Day3_ =true;
...

Метод_усреднения_МА=0;
Используемая_цена_МА=4;





