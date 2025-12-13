Trade Panel - риск менеджер

Как настроить риск менеджер в Trade Panel?

Перейдите в панель управления рисками. Выберите параметр счета, который хотите отслеживать, и перейдите к его настройкам:

Установите флажок для действия, которое будет выполнено при активации условия:

Вывести сообщение на график. Отправить уведомление на мобильный терминал (смартфон). Отправить сообщение на EMAIL. Закрыть все позиции на торговом счете. Удалить все отложенные ордера на торговом счете. Локировать все позиции на торговом счете (открыть дополнительные противоположные позиции, которые уравняют объемы Sell и Buy позиций). Закрыть терминал и запретить его открытие до следующей даты. Выполнить все включенные действия и отключить условия (применить действие только 1 раз).

Выйдите из настроек, введите желаемое значение в поле и включите условие, которое будет отслеживать TradePanel.

Например мы выбрали условия активации "Максимальный убыток в день -200$". Для данного условия мы выбрали отправку уведомления на телефон и закрытие всех ордеров и позиций.

В соответствии с этими настройками, TradePanel будет отслеживать ежедневные убытки. Как только эта сумма достигнет -200 долларов, TradePanel отправит уведомление на ваш телефон и закроет все текущие ордера и позиции. Все последующие ордера и позиции, открытые до конца текущего дня, также будут закрыты.

Но здесь есть проблема, вам не кто не запретит отключить эту функцию и торговать дальше.

Решить эту проблему можно например следующим способом:

Устанавливаем TradePanel на VPS, устанавливаем ей вышеуказанные настройки. Затем выйдите из VPS и сделайте его недоступным для себя (например, попросите близкого человека изменить пароль от VPS и не делиться им с вами).

Теперь, как только ваши ежедневные убытки достигнут -200 долларов, вся дальнейшая торговля до конца дня станет бессмысленной, поскольку все последующие открытые вами ордера будут немедленно закрыты TradePanel. Вы не сможете отключить TradePanel, так как у вас не будет доступа к VPS.

Если вы инвестор, вы можете аналогичным образом контролировать своих трейдеров, которым вы доверили управление своими средствами.

Есть и другое решение этой проблемы: включите функцию «закрыть терминал до следующей даты». В таком варианте когда убыток достигнет -200 долларов, TradePanel отправит уведомление на ваш телефон, закроет все текущие ордера и позиции и закроет терминал. Вы не сможете открыть терминал до следующей даты, так как TradePanel будет немедленно закрывать его каждый раз при запуске.