Trade Panel - риск менеджер

Как настроить риск менеджер в Trade Panel?
Перейдите в панель управления рисками. Выберите параметр счета, который хотите отслеживать, и перейдите к его настройкам:
Установите флажок для действия, которое будет выполнено при активации условия:
- Вывести сообщение на график.
- Отправить уведомление на мобильный терминал (смартфон).
- Отправить сообщение на EMAIL.
- Закрыть все позиции на торговом счете.
- Удалить все отложенные ордера на торговом счете.
- Локировать все позиции на торговом счете (открыть дополнительные противоположные позиции, которые уравняют объемы Sell и Buy позиций).
- Закрыть терминал и запретить его открытие до следующей даты.
- Выполнить все включенные действия и отключить условия (применить действие только 1 раз).
Выйдите из настроек, введите желаемое значение в поле и включите условие, которое будет отслеживать TradePanel.
Например мы выбрали условия активации "Максимальный убыток в день -200$". Для данного условия мы выбрали отправку уведомления на телефон и закрытие всех ордеров и позиций.
В соответствии с этими настройками, TradePanel будет отслеживать ежедневные убытки. Как только эта сумма достигнет -200 долларов, TradePanel отправит уведомление на ваш телефон и закроет все текущие ордера и позиции. Все последующие ордера и позиции, открытые до конца текущего дня, также будут закрыты.
Но здесь есть проблема, вам не кто не запретит отключить эту функцию и торговать дальше.
Решить эту проблему можно например следующим способом:
Устанавливаем TradePanel на VPS, устанавливаем ей вышеуказанные настройки. Затем выйдите из VPS и сделайте его недоступным для себя (например, попросите близкого человека изменить пароль от VPS и не делиться им с вами).
Теперь, как только ваши ежедневные убытки достигнут -200 долларов, вся дальнейшая торговля до конца дня станет бессмысленной, поскольку все последующие открытые вами ордера будут немедленно закрыты TradePanel. Вы не сможете отключить TradePanel, так как у вас не будет доступа к VPS.
Если вы инвестор, вы можете аналогичным образом контролировать своих трейдеров, которым вы доверили управление своими средствами.
Есть и другое решение этой проблемы: включите функцию «закрыть терминал до следующей даты». В таком варианте когда убыток достигнет -200 долларов, TradePanel отправит уведомление на ваш телефон, закроет все текущие ордера и позиции и закроет терминал. Вы не сможете открыть терминал до следующей даты, так как TradePanel будет немедленно закрывать его каждый раз при запуске.