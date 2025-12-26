Усреднение с использованием современных индикаторов | EA

Можно сколько угодно говорить негатив про торговые системы с усреднением, но они по прежнему регулярно присутствуют в топе сервиса сигналы и витрины MQL маркета. Скорее всего это связано с тем - что большинству людей не подходит трейдинг в его классическом виде (затяжные просадки, месяцы без нового максимума). Гораздо приятнее видеть новый максимум баланса счёта каждый день и плевать что при этом мы рискуем всем депозитом. Так или иначе "Усреднение" как стратегия управления капиталом в 2026 живее всех живых.





Год назад я решил навести порядок в коллекции индикаторов. В процессе стало очевидно - что многие инструменты должны быть объединены в единый индикатор. Так появился самый многофункциональный и мощный индикатор двух скользящих средних: Moving Average Cross Signal. MQL сообщество даёт нам всем очень много, развивать его - наша общая цель! Индикатор находится в свободном доступе: https://www.mql5.com/en/market/product/148478









Только сейчас наконец-то дошли руки совместить усреднение и Moving Average Cross Signal. Эксперт пока на начальной стадии и открывает только позиции на покупку. Но уже сейчас видно перспективность такого симбиоза. Подобрал параметры на GBPUSD H1. Из плюсов: старт с очень маленьким депозитом от 50$ и период без нового максимума менее недели.









Для работы эксперта нужно скачать бесплатный индикатор "Moving Average Cross Signal" через MQL маркет и никуда его не переносить. Файл индикатора должен находится в папке "Indicators/Market". Эксперт настроен на работу по Фунту (GBPUSD) на таймфрейме H1 (1 час). Но вы можете использовать эксперта на любых символах и таймфреймах, подобрав параметры самостоятельно.







Новые перспективные подходы к усреднению



Заодно было разработано несколько новых моделей наращивания объёма позиции. В эксперте за это отвечает параметр: "GridMode".

"GridMode" = 0 - старый классический метод, где каждая новая позиция в серии открывается с повышенным объёмом. Множитель объёма устанавливается параметром: "KLot".

"GridMode" = 2 - новая разработка!!! TakeProfit для серии ордеров устанавливается на уровне отката от тренда в процентах. И исходя из этого подбирается объём. Расстояние устанавливается параметром: "TP_Grid".







Выводы по проекту «Усреднение + Moving Average Cross Signal»



Представленный проект наглядно демонстрирует эволюцию подхода к усреднению (Grid-торговле), трансформируя его из рискованной рулетки в более систематизированную методику. Вот ключевые тезисы:

Психологическая победа над классическим трейдингом. Главная причина живучести усреднения — не в его математическом превосходстве, а в том, что оно удовлетворяет базовую психологическую потребность трейдера: видеть регулярный рост счёта. эксперт, обещая «период без нового максимума менее недели», прямо апеллирует к этому, предлагая «легальный» способ получить желаемое, но с аналитической основой. Усреднение становится инструментом, а не стратегией. Это самый важный концептуальный прорыв. Вместо слепого открытия ордеров через фиксированные интервалы, сделал сигнал индикатора Moving Average Cross Signal первичным. Усреднение теперь — это тактика управления капиталом внутри трендовой сделки, направленная на усиление позиции и ускорение выхода в прибыль при коррекции. Это меняет ожидаемую доходность системы. Инновационный метод GridMode = 2 — «умное» усреднение. Это не просто новая опция, а шаг к автоматизированному риск-менеджменту. Алгоритмический подбор объёма под заданный уровень тейк-профита ( TP_Grid ) — это попытка заранее просчитать сценарий выхода для всей сетки. Такой подход потенциально эффективнее классического геометрического наращивания ( GridMode = 0 ), так как стремится оптимизировать использование депозита под конкретные рыночные условия (ожидаемый откат). Доступность и синергия. Комбинация бесплатного мощного индикатора и эксперта с минимальным депозитом от $50 создаёт низкий порог входа. Это позволяет широкому кругу трейдеров протестировать гибридный подход на практике, что ценно для развития сообщества. Перспективы и зоны роста. Огромный потенциал раскроется с: Добавлением симметричной логики для продаж .

Внедрением динамических уровней защиты (например, отключение сетки при сигнале индикатора в противоположную сторону).

Расширенными режимами GridMode , учитывающими волатильность (ATR).



