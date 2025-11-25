Что будет с валютой в 2026: Прогноз Morgan Stanley на 2026 год

Инвестиционный банк Morgan Stanley представил свой прогноз на 2026 год и рассказал, что будет с валютой в 2026. Банк предсказывает нестабильные экономические условия, особенно в первой половине года. Ожидается резкий спад, за которым последует восстановление, когда Федеральная резервная система завершит цикл снижения процентных ставок. Этот прогноз затрагивает не только экономику США, но и другие страны, включая Канаду, Норвегию, Австралию и Швецию.

Экономика Канады: Восстановление во второй половине 2026 года

Экономисты Morgan Stanley ожидают, что экономика Канады начнет восстанавливаться во второй половине 2026 года. Тем не менее, темпы роста, вероятно, будут ниже, чем в США, что удержит курс USD/CAD вблизи верхней границы диапазона. Переход от «медвежьего режима» к «режиму накопления» создаст возможности для укрепления канадского доллара в 2027 году. Ужесточение политики Банка Канады и улучшение спроса в США будут способствовать позитивным изменениям на внутреннем рынке.

EUR/NOK: Уравновешивающие факторы

Morgan Stanley также опубликовал прогноз по обменному курсу EUR/NOK, который, по их мнению, останется на прежнем уровне в 2026 году. Это связано с уравновешивающими экономическими факторами, которые не позволят курсу значительно измениться.

Австралийский и новозеландский доллары: Различия в темпах роста

Прогнозы Morgan Stanley указывают на то, что австралийский доллар продолжит укрепляться по отношению к новозеландскому доллару. Кросс-курс AUD/NZD, вероятно, будет расти из-за различий в темпах роста и процентных ставках в двух экономиках. Это укрепление австралийского доллара также ожидается по отношению к доллару США, с прогнозом роста на 8% до 0,7000 в ближайшие кварталы.

Шведская крона: Положительный год, но с оговорками

Morgan Stanley предсказывает «положительный год для шведской кроны», особенно в кросс-курсах. Однако курс EUR/SEK может не быть столь вдохновляющим, с прогнозом «незначительного снижения» до 2026 года.

Фунт стерлингов: Снижение преимуществ

В следующем году, согласно прогнозу Morgan Stanley, преимущество фунта стерлингов снизится. Это связано с тем, что Банк Англии перейдет к более глубокому циклу смягчения денежно-кредитной политики, что приведет к потере фунтом стерлингов кэрри-преимущества, которое поддерживало его до 2025 года.

EUR/CHF: Торговля в узком диапазоне

Morgan Stanley ожидает, что валютная пара EUR/CHF будет торговаться в узком диапазоне 0,93–0,95 из-за конкуренции на рынке.

USD/JPY: Снижение и восстановление

Инвестиционный банк прогнозирует, что обменный курс USD/JPY снизится до 140 в ближайшей перспективе, но к концу 2026 года восстановится до 147.

EUR/USD: Восходящий тренд с последующим снижением

Morgan Stanley прогнозирует, что EUR/USD продолжит восходящий тренд и достигнет отметки 1,23 к весне 2026 года. Однако к концу следующего года ожидается снижение до 1,16.

А что будет с валютой в 2026 году и верные ли прогнозы банка мы узнаем очень скоро.

P.S: А для торговли на валютном рынке Вы можете открыть счёт на Альфа-форекс.



