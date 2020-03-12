ГРААЛЬ - это ОЧЕНЬ просто...- 2

Продолжение блога - ГРААЛЬ - это ОЧЕНЬ просто...
Да, на первый взгляд все очень просто... Но давайте рассмотрим схематичный вариант ГРААЛЯ...
Во-первых, тренды определяются на БОЛЬШИХ таймфреймах... И это не ниже 6 час графика...
И здесь необходимо разработать ( найти, определить ) самый плавный индикатор, который будет отвечать за разворот тренда и не реагировать на любые скачки цены. В данном случае, если этот индикатор будет чуть-чуть запаздывать относительно действительного разворота тренда, то это будет только в плюс, так как косвенным образом будет подтверждать плавность этого индикатора...
Для примера возьмем 6 час график :
И так , определили ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ТРЕНД...
Далее. Разработаем ( найдем, скопируем ) САМЫЙ БЫСТРЫЙ трендовый индикатор, который будет отвечать за закрытие позиции...
Например:
И последнее... Необходима подстраховка при определении тренда, в виде трендового индикатора, но с другой математикой, чем индикатор генерального тренда....
ПРИМЕР:
Таким образом , осталось объединить все эти индикаторы в одну стратегию...
И что получили?
Открытие позиции - при совпадении НАПРАВЛЕНИЙ всех индикаторов...
Закрытие позиции ( фиксация прибыли ) - при развороте самого быстрого индикатора ( инд.4 или какого другого... ) ...
Конечно, при разработке реальной стратегии возникнут некоторые вопросы... Но схема понятна и логична, и не должна вызывать
трудностей...