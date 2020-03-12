ГРААЛЬ - это ОЧЕНЬ просто...- 2
12 марта 2020, 09:17
Serqey Nikitin
Serqey Nikitin
Продолжение блога - ГРААЛЬ - это ОЧЕНЬ просто...


Да, на первый взгляд все очень просто...   Но давайте рассмотрим схематичный вариант ГРААЛЯ...


Во-первых, тренды определяются на БОЛЬШИХ таймфреймах...  И это не ниже 6 час графика...

И здесь необходимо разработать ( найти, определить )  самый плавный индикатор, который будет отвечать за разворот тренда и не реагировать на любые скачки цены.  В данном случае, если этот индикатор будет чуть-чуть запаздывать относительно действительного разворота тренда, то это будет только в плюс, так как косвенным образом будет подтверждать плавность этого индикатора...

Для примера возьмем  6 час график :


И так , определили ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ТРЕНД...


Далее.  Разработаем ( найдем, скопируем ) САМЫЙ БЫСТРЫЙ трендовый индикатор, который будет отвечать за закрытие позиции...

Например:



И последнее...  Необходима подстраховка при определении тренда, в виде трендового индикатора, но с другой математикой, чем индикатор генерального тренда....

ПРИМЕР:


Таким образом , осталось объединить все эти индикаторы в одну стратегию...



И что получили?

Открытие позиции - при совпадении НАПРАВЛЕНИЙ всех индикаторов...

Закрытие позиции ( фиксация прибыли ) - при развороте самого быстрого индикатора ( инд.4 или какого другого... )  ...


Конечно, при разработке реальной стратегии возникнут некоторые вопросы...  Но схема понятна и логична, и не должна вызывать трудностей...

