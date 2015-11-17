Доллар остается крепким: трейдеры снова сфокусировались на ФРС

Доллар вырос до семимесячного максимума на азиатских торгах во вторник: инвесторы снова сфокусировали внимание на том, что ФРС готова поднять процентные ставки в следующем месяце. К 11.49 USDJPY выросла еще на 0,08% до отметки в 123,27 ¥, EURUSD подешевела на 0,35% до 1,0649$, GBPUSD снизилась на 0,26% до отметки 1,5165 $.

Индекс доллара по отношению к шести основным валютам прибавил 0,28% и дошел до семимесячного максимума в 99,584 пункта.

Сегодня ожидается выход статистики об инфляции в США, что тоже может дать инвесторам и трейдерам информацию к размышлению о том, поднимет ли ФРС в декабре свои процентные ставки, впервые почти за 10 лет.

Идя в противоположном направлении от ФРС, ЕЦБ, вполне вероятно, предпримет в декабре дальнейшие попытки количественного смягчения. «Похоже, что террористические атаки в Париже закончили прямое влияние на рынки. С точки зрения форекс-процессов, ситуация вернулась к тенденциям прошлой недели, и ужасные события во Франции поколебали ее лишь на пару дней. Сейчас от евро все ждут расширения QE”, — говорит Сью Трин, аналитик-стратег из Сиднея.

Опрос трейдеров, проведенный в понедельник Reuters, показывает, что участники рынка ожидают диверсификации пакета ЕЦБ: в его 60-миллиардную ежемесячную корзинку ценных бумаг будут включены не только государственные облигации, но и муниципальные.



После парижских терактов подорожала иена, что неудивительно: валюта-убежище покупается в любой непонятной ситуации. Несмотря на то, что доллар уже успел к ней заметно вырасти, по отношению к евро и фунту она сегодня в плюсе. EURUSD потеряла 0,28% до отметки 131,23 ¥, GBPJPY снизилась на 0,13% до 187 ¥.