Oбобщенный Форекс-прогноз на 16-20 ноября 2015г.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

- относительно будущего пары EUR/USD большинство экспертов и графический анализ на Н1 склонялись к тому, что пара возьмет передышку и будет двигаться в боковом канале в границах 1.0650÷1.0850. Что, собственно, и произошло – пара не падала ниже 1.0675 и не поднималась выше 1.0830;

- что касается пары GBP/USD, то большинство экспертов говорили о «бычьих» тенденциях и движении пары в пределах 1.4950÷1.5220. Этот прогноз также оказался практически точным – пара не стала опускаться ниже отметки 1.5025, а поднялась за неделю к верхней границе указанного коридора, окончив пятидневку на уровне 1.5234;

- если говорить об USD/JPY, то здесь графический анализ на Н1, поддержанный половиной экспертов, говорил о том, что пара сначала может подрасти до уровня 123.50÷124.00 (она и подросла до 123.60), а потом резко уйти вниз. Если не принимать во внимание слово «резко», то все так и случилось – пара падала всю неделю и затормозила на поддержке в зоне 122.50;

- что же касается USD/CHF, то аналитики единогласно утверждали, что на ближайшее время цель пары достигнута, и теперь она будет лишь совершать колебания вокруг знаковой отметки 1.0000, что и произошло с точностью 100% - все семь дней пара двигалась по боковому коридору, держась в границах 0.9990÷1.0095.

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Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- что касается поведения EUR/USD на ближайшие 5 дней, то дать сколько-нибудь внятный прогноз практически невозможно. Судите сами: 46% экспертов считают, что пара будет расти, 15% за боковой тренд и 39% за падение. Схожая разноголосица и у индикаторов: на Н4 74% из них голосует за рост пары, 22% за падение и 4% сохраняют нейтралитет. Абсолютно обратной точки зрения придерживаются индикаторы на D1 – тут на север указывает только 9%, столько же на восток, зато на юг смотрят целых 82%. Если к этому добавить, что на протяжении всей недели ежедневно ожидается либо публикация важных экономический данных по Еврозоне, Японии и США, либо выступление VIP-персон, вроде главы ЕЦБ М.Драги, ситуация становится еще более невнятной. Поэтому можем лишь сказать, что паре есть куда падать (до поддержек 1.0675 и 1.04550) и есть куда расти (уровни сопротивления 1.0835, 1.0900, 1.1100);

- в отношении будущего GBP/USD, подавляющее большинство экспертов, при поддержке графического анализа на Н4, прогнозируют для пары боковой тренд при некотором преимуществе «медведей». Так, вначале пара может немного подрасти до 1.5280, а затем спуститься сначала до уровня 1.5175, а потом и еще ниже – к 1.5110. Если же говорить о более долгосрочном прогнозе, до эксперты полагают, что в течение ближайших нескольких недель пара будет стремиться вниз, к сильному уровню поддержки в зоне 1.4800;

- а вот если говорить об USD/JPY, то, как и на прошлой неделе, здесь наибольший интерес представляют показания графического анализа. Согласно его прогноза на Н4, пара сначала будет пытаться пробить сопротивление на уровне 123.00 и, не сумев этого сделать, откатится вниз, достигнув дна на глубине 120.50, после чего вернется к нынешнему уровню 122.50. С этим прогнозом согласен и графический анализ на D1, правда, с корректировкой основного сопротивления до уровня 123.75, а поддержки – до 121.00. В качестве же «глобальных» целей для это пары до конца текущего года эксперты называют высоты 125.00 и 127.00;

- что же касается USD/CHF, то тут ничего нового – аналитики ожидают продолжения колебаний пары в диапазоне 0.9900÷1.0100. Правда, 20% из них, при поддержке индикаторов и графического анализа на Н4 и D1, не исключает того, что пара попытается уже в ближайшее время прорваться в зону 1.0120÷1.0130, чтобы уже оттуда начать штурм высоты - 1.0210.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов