Мнение: Сезон выплат по долгам в РФ не раздавит рубль

Все лето эксперты говорили о том, что нас ждет очень непростая осень и что надо готовиться к сильнейшей панике на валютном рынке - даже хуже той, что была в конце прошлого года. И все эти страхи связывали с сезоном долговых выплат крупных российских компаний, пик которого как раз приходится на конец года. Эксперты уверяют, что это может снова привести к сильному падению рубля.

Однако, осень проходит относительно спокойно, паники на рынке валюты не наблюдалось, наоборот, рубль наконец-то почувствовал себя более-менее стабильно. А в октябре курс российской нацвалюты даже вырос.

Банк России недавно заявил, что он проанализировал предыдущий кризис и вовремя сократил предоставление ликвидности, и этим ограничил спекулянтов от соблазна поиграть с рублем. Пожалуй, риски для рубля остаются только связанные с ценами на нефть, так как к ней-то он очень тесно «привязался», когда центробанк отпустил его в свободное плавание и перестал жестко контролировать. Может быть, повышенный спрос на валюту в декабре и будет отмечен, но, по мнению центробанка, этот фактор не окажет давления на российскую валюту. По оценкам регулятора, объем платежей по внешнему долгу за весь год составляет $70 млрд, но это с учетом внутригрупповых кредитов и тех долгов, которые еще можно рефинансировать на внешних рынках.

Скорее всего, накопленные компаниями резервы и постепенные выплаты позволят компаниям безболезненно провести платежи по внешнему долгу до конца года, не создав паники и давления на курс рубля. В любом случае, компании и банки смогут воспользоваться валютными аукционами ЦБ.

В целом сегодня рубль ведет себя на торгах спокойно, изменяясь очень слабо: к 15:46 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 64,48 (+0,02%), а EUR/RUB — на уровне 69,14 (+0,06%). Небольшое снижение котировок замечается на фоне падающих цен на нефть.