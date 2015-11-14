Мир может спасти реформа Международного валютного фонда

За последние пять лет "Большая двадцатка" совсем не уделяет внимания некоторым вопросам и вообще плохо справляется со своей главной задачей - поддержанием стабильности мировой финансовой системы. Профессор права в институте Сан-Пауло Камилла Виллард Дюран уверена, что объединение уже не в состоянии укрепить финансовую и монетарную стабильность в мире.

Все дело в том, что у G-20 с каждым годом становится все больше и больше тем и проблем, которые нужно обсудить, и, конечно, всё охватить полностью не удается. В моменты, когда финансовая буря надвигается, большая двадцатка обязана прекратить пытаться решать сразу все проблемы (это просто невыполнимо) и сосредоточиться на своих первоначальных целях.

Смотрите — ФРС вот-вот решится поднять ставку, которую держала почти на нулевом уровне со времен прошлого кризиса. Да, ужесточение денежно-кредитной политики необходимо, но оно может вызвать серьезный кризис ликвидности в развивающихся странах, и об этом уже не раз говорили самые разные эксперты. А проблемы эти, в свою очередь, несомненно отразятся на росте и развитии мировой экономики. Вот почему, по мнению Камиллы Дюран, участники G-20 просто обязаны сконцентрироваться и создать надежную опору, которая бы помогла странам пережить грядущие трудные времена. И в отдельности нужно усилить роль Международного валютного фонда, заставив его активнее выполнять свои функции и, возможно, даже провести внутри фонда реформу. Кстати, об этом также недавно говорил Рагхурам Раджан, глава центрального банка Индии, - он просил создать устойчивую глобальную сеть финансовой поддержки, которая сможет оказать помощь странам во время кризиса ликвидности.

К слову, необходимый институциональный механизм уже есть – это департамент Специальных прав заимствования (SDR) МВФ. Официальные структуры могут обменять в этом департаменте собственный международный резервный актив МВФ на другие валюты. Более того, МВФ даже может назначать какую-то страну с сильным платежным балансом стать поставщиком ликвидности для другой страны. Этот механизм назначения (designation mechanism), который никогда не использовался, способен обеспечить гарантированный доступ к мировым валютам во время кризиса.

И вот для того, чтобы превратить этот департамента МВФ в полноценный «глобальный центр ликвидности», который сможет смягчать будущие кризисы, нужно как раз провести реформу. А в идеале — еще и усилить роль МВФ на мировой арене. Но проблема в том, что крупные страны (в особенности - США) не желают этого делать, а их политики активно блокируют соответствующие реформы.

Вместе с тем, странам не стоит отказываться от идеи реформ, которые усилят роль МВФ, но нужно еще застраховать свои ставки. Например, вместе с "коалицией добровольцев", состоящей из развитых и развивающихся стран, следует работать над созданием институционального механизма, который поможет эффективно и быстро отреагировать на будущий кризис. Самый очевидный вариант – продублировать структуру департамента SDR и создать отдельное соглашение между странами этой коалиции. Но тут есть большие недостатки. Самое основное преимущество того департамента МВФ в том, что система почти универсальна и поддерживается правительствами мира (благодаря чему валюты обмениваются на надежное обеспечение – SDR), и оно будет потеряно.

Пока угроза кризиса ликвидности остается очень серьезной, подойдет и не самый совершенный вариант, - это подтвердят экономисты. Заметили, что международная финансовая система стала какой-то фрагментарной? А доказательство тому — популярные в последнее время двусторонние и многосторонние соглашения о валютных свопах. Например, инициатива Чиан Май объединила страны АСЕАН с Китаем, Японией и Южной Кореей. А страны БРИКС вообще создали собственный пул валютных резервов (CRA). Такие объединения заранее оговаривают ресурсы (обычно — валютные резервы), которые могут быть использованы в момент проведения свопа. Но там нет никаких гарантий, что во время кризиса центральный банк какой-то страны и правда откроет, как и обещал, валютную линию без дополнительных политических условий. К примеру, те же страны пула CRA имеют право отказаться от предоставления поддержки и могут даже потребовать ускоренного возврата своих средств, если у них возникнут проблемы с платежным балансом.

Вот поэтому-то и нужно доработать механизм МВФ, чтобы развивающиеся страны были готовы к кризису. Необходимо одобрить реформу управления фондом, создать эту "коалицию добровольцев" и начать разрабатывать эффективный механизм реагирования на кризис.