Доллар отошел от полугодовых максимумов против евро

В понедельник трейдеры фиксируют прибыль по доллару после впечатляющего пятничного подъема. К 13.41 индекс доллара по отношению к корзине из шести мировых валют опустился на 0,29% до значения 99,01 пункта.

Пара EURUSD опускалась до отметки 1,0718 $ в пятницу, это был самый слабый уровень с середины апреля. Единая валюта потеряла почти 6% в течение двух последних недель с того момента, как ЕЦБ указал на возможность расширения QE или дополнительного сокращения ставок по депозитам. Сегодня пара медленно подросла до $ 1,0788, прибавив 0,45%. Некоторые аналитики говорят, что голубиная риторика ЕЦБ на последнем заседании была вызвана усилением евро, а тот факт, что сейчас единая валюта откатилась назад, уменьшает вероятность сокращения депозитной ставки.

Есть много трейдеров, которые сегодня возвращаются к единой валюте, чтобы зафиксировать прибыль по долларовым активам или купить евро, пока он дешев. Валютные стратеги пишут: «Спрос на евро с точки зрения реальных денег по-прежнему высок».

Единственная крупная валюта, против которой доллар поднялся сегодня, стала иена: USDJPY выросла до отметки 123,35.