Мировой ВВП хуже официальных прогнозов

Мировая экономика растёт в более медленном темпе, чем было указано в прогнозах Международного валютного фонда и других крупных аналитиков. Такие данные высказал Нильс Смедегорд Андерсен — исполнительный директор A. P. Moeller-Maersk. Его компания, является владельцем самой крупной судоходной линии в мире и лидером международной торговли. В обращении компании участвуют приблизительно 15% всех потребительских товаров, транспортируемых морским путём.

«Мы полагаем, что глобальный рост замедляется», — сообщил он в телефонном интервью. «Торговля в настоящее время проходит значительно слабее, чем было спрогнозировано ранее».

6 октября, МВФ понизил уровень ВВП в своем глобальном прогнозе на 2015 год с 3.3% до 3.1, мотивируя свой поступок замедлением на развивающихся рынках и снижением цен на сырьевые товары. Исследовательская группа из Вашингтона также сократила свой прогноз на 2016 год с 3.8 до 3.6%. Но согласно Андерсену, даже пересмотренные прогнозы могут быть слишком оптимистичными.

«Мы проводим ряд наших собственных макроэкономических исследований, и мы видим меньше роста — особенно в развивающихся странах, но также и в Европе — чем ожидалось в 2015», — заявил Андерсен. Также в 2016 году, «мы немного более пессимистичны, чем большинство прогнозистов». В пятницу, контейнерная линия Maersk сообщила о 61-процентном спаде в прибыли за третий квартал, поскольку спрос на суда для транспортировки товаров отметил незначительный рост в прошлом году. Низкие темпы роста оказываются особенно болезненными для отрасли, которая борется с неиспользуемой производственной мощностью. Торговля от Азии до Европы пострадала больше всего, поскольку более слабый евро создаёт жёсткие условия конкурентноспособности для таких экспортёров, как Китай, заявляет Андерсен. Однако, пока нет никаких признаков того, что мировая экономика движется к резкому спаду, подобному тому, который последовал за финансовым кризисом 2008 года, подчеркнул он.

«Мы можем наблюдать некоторое несоответствие между товарными странами-экспортёрами и товарными странами-импортёрами», — заявил он. «Но это не должно привести к прямому кризису. В данный момент, нет никаких оснований, чтобы утверждать это наверняка».