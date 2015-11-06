Европейские фондовые рынки снижаются перед выходом payrolls

В пятницу фондовые площадки Старого Света торгуются в красной зоне: инвесторы осторожничают перед выходом доклада о занятости в США, который мог бы повлиять на сроки роста ставки ФРС.

К 14.31 мск Stoxx Europe 600 снизился на 0,58%, DAX опустился на 0,28%; FTSE 100 в минусе на 0,10%, САС 40 потерял 0,86%.

В центре внимания также корпоративная отчетность. Немецкий страховщик Allianz опубликовал результаты деятельности за III квартал: чистая прибыль снизилась на 15%, в результате акции компании сейчас снизились на 2,42%.

Компания Richemont, владелец торговой марки Cartier, сократила финансовые прогнозы на 2015 год, в итоге ее ценные бумаги подешевели на 6,5%.