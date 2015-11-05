Банк Англии не изменил процентную ставку, фунт побежал вниз

Британский регулятор оставил процентную ставку на уровне 0,5%, на рекордно низком уровне. Это соответствует ожиданиям рынков. Но даже несмотря на отсутствие сюрпризов, сразу же после оглашения решения пара GBPUSD резко пошла вниз. К 15.11 мск она потеряла 0,63% и находится на отметке 1,5290.

Британия на сегодняшний день — вторая крупная мировая экономика после США, которая планирует перейти к повышению процентной ставки после долгих лет аномально мягкой монетарной политики. На сегодняшний день экономические показатели Британии стабильны, за исключением инфляции, которая, как и во всем развитом мире, находится значительно ниже целевых уровней. Согласно ожиданиям большинства экспертов, реальные разговоры о росте ставки начнутся с весны 2016 года, однако Марк Карни в своих публичных комментариях все чаще намекает на то, что возможно всё и в любой момент.

Впрочем, пока поведение Банка Англии полностью соответствует ожиданиям рынка. Голосование прошло, как и предсказывалось: за повышение ставки в ноябре проголосовал один участник, за сохранение текущей ставки — восемь членов Управляющего Совета.