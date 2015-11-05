Банк Англии не изменил процентную ставку, фунт побежал вниз

Британский регулятор оставил процентную ставку на уровне 0,5%, на рекордно низком уровне. Это соответствует ожиданиям рынков. Но даже несмотря на отсутствие сюрпризов, сразу же после оглашения решения пара GBPUSD резко пошла вниз. К 15.11 мск она потеряла 0,63% и находится на отметке 1,5290.
Британия
на сегодняшний день — вторая крупная
мировая экономика после США, которая
планирует перейти к повышению процентной
ставки после долгих лет аномально мягкой
монетарной политики. На сегодняшний
день экономические показатели Британии
стабильны, за исключением инфляции,
которая, как и во всем развитом мире,
находится значительно ниже целевых
уровней. Согласно ожиданиям большинства
экспертов, реальные разговоры о росте
ставки начнутся с весны 2016 года, однако
Марк Карни в своих публичных комментариях
все чаще намекает на то, что возможно
всё и в любой момент.
Впрочем, пока поведение Банка Англии полностью соответствует ожиданиям рынка. Голосование прошло, как и предсказывалось: за повышение ставки в ноябре проголосовал один участник, за сохранение текущей ставки — восемь членов Управляющего Совета.