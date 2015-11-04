Доллар укрепляется в среду, евро снижается на заявлениях Драги

В среду американский доллар продолжает рост: доходность казначейских облигаций США увеличивается, а ралли акций разожгло аппетит инвесторов к риску. Индекс доллара против шести других основных валют увеличился к 11.40 мск на 0,25% и находится на отметке 97,50 пунктов. EURUSD снизилась на 0,34% до отметки 1,0926$, USDJPY выросла на 0,10% до 121,18.

Снижение евро произошло после того, как Марио Драги подтвердил, что дальнейшее смягчение монетарной политики активно обсуждается в ЕЦБ. Степень монетарного стимулирования будет пересмотрена на декабрьской встрече, и руководство регулятора по-прежнему готово и способно действовать в случае необходимости. Об этом глава ЕЦБ говорил вчера вечером во время своего публичного выступления. Драги заявил, что внутренний спрос в еврозоне остается устойчивым, но опасения по поводу перспектив роста на развивающихся рынках создают «риски для инфляции и развития».

Тем временем трейдеры и инвесторы ждут пятничных данных об американских payrolls. Предполагается, что эта статистика будет сильной, а значит, у ФРС появится мощный стимул к подъему ставок во время декабрьского заседания. Всё это продолжает поддерживать доллар.

Сегодня оптимистичными были даже данные из Китая: PMI в секторе услуг вырос, а значит, обеспокоенность по поводу замедления экономики №2 в мире ослабевает.

Растет AUDUSD: Резервный Банк Австралии выпустил чуть более оптимистичный прогноз экономики. Австралиец вырос к настоящему моменту до отметки 0,7203$.