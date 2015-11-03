Доллар растет в ожидании пятничных данных по рынку труда

Доллар рос сегодня весь день и продолжает это делать после открытия американской сессии. К 18.31 мск индекс доллара по отношению к шести основным валютам вырос на 0,47% до отметки 97,46 пунктов. EURUSD потеряла 0,66% до отметки 1,0943, USDJPY выросла на 0,35% до точки 121,17.

Инвесторы испытывают оптимизм относительно предстоящей публикации nonfarm payrolls, американец вырос почти против всех основных валют.

Политики ФРС тем временем предполагают, что рост процентной ставки может произойти уже на декабрьском совещании, если экономические данные внезапно не ухудшатся.

Евро опускается сегодня на всеобщем подъеме фондовых рынков: у инвесторов восстановился аппетит к риску, и они продают единую валюту в пользу более рискованных активов. Доходность евробондов снизилась на 0,4%.

Резервный банк Австралии оставил свою ключевую процентную ставку без изменений во вторник, а это принесло пользу AUD. Пара AUDUSD выросла на 0,27% до отметки 0,7165. Австралиец — один из немногих, кто смог сегодня подняться против американского своего коллеги.