Alcoa сокращает свое производство алюминия и увольняет 1500 человек

В начале 2016 года крупнейший в мире поставщик алюминия Alcoa сократит свои производственные мощности по алюминию и по переработке глинозема. Производство металла сократится более чем на полмиллиона тонн, глинозема будет перерабатываться на 1,2 млн тонн меньше. Сократить придется порядка полутора тысяч рабочих мест в Вашингтоне, Нью-Йорке и Техасе.

Цель Alcoa — сократить расходы, провести реорганизацию и перераспределить мощности.

Сейчас самый крупный производитель алюминия в мире собирается разделиться на две компании — одна продолжит заниматься добычей сырья и выплавкой металла, а вторая сосредоточится на инновационных продуктах. Обе компании будут публично торгуемыми, полностью разделение произойдет к концу 2016 года.

За третий квартал 2015 года Alcoa получила втрое меньше чистой прибыли, чем годом ранее в тот же период — всего $44 млн. Выручка снизилась на 4,8%.

На новостях о будущем снижении производства алюминия фьючерсные котировки на него на Лондонской товарной бирже выросли на 1,14%.