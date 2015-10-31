Сигнальный бар shift

Разбираем примеры работы индикаторов рисующих и не рисующих. Отличие сигналов при программировании. Использование параметра shift
Предисловие
Данная статья была написана по просьбам наших друзей.
Довольно часто в интернете можно встретить жалобы на то, что некоторые советники неправильно работают по индикаторам. Я попытаюсь подробно рассказать о таких сигналах и доказать обратное: все индикаторы рисуют и их нужно правильно употреблять. В данной статье присутствует видеоверсия, но перед тем, как смотреть видео, рекомендую все таки прочитать текстовую версию.
Выводы
Данная статья показывает Вам примеры использований разных индикаторов и разное значение параметра shift. Естественно все индикаторы индивидуальны, поэтому при разработке советника учитывается тип индикатора и его сигнал. Но перед тем как заказать программисту - советника. Пожалуйста проверьте Ваш индикатор на момент перерисовки. Ведь от этого зависит то, как Ваш робот будет торговать.