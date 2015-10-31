Сигнальный бар shift
Торговые системы

Сигнальный бар shift

31 октября 2015, 16:50
Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko
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Сигнальный бар shift  Рисующие индикаторы, с чем едят закрытый бар и текущий бар.

Разбираем примеры работы индикаторов рисующих и не рисующих. Отличие сигналов при программировании. Использование параметра shift

    Предисловие

Данная статья была написана по просьбам наших друзей.

Довольно часто в интернете можно встретить жалобы на то, что некоторые советники неправильно работают по индикаторам. Я попытаюсь подробно рассказать о таких сигналах и доказать обратное: все индикаторы рисуют и их нужно правильно употреблять. В данной статье присутствует видеоверсия, но перед тем, как смотреть видео, рекомендую все таки прочитать текстовую версию.  

 

 

 

 

Выводы

Данная статья показывает Вам примеры использований разных индикаторов и разное значение параметра shift. Естественно все индикаторы индивидуальны, поэтому при разработке советника учитывается тип индикатора и его сигнал. Но перед тем как заказать программисту - советника. Пожалуйста проверьте Ваш индикатор на момент перерисовки. Ведь от этого зависит то, как Ваш робот будет торговать.  

 

 

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