Сигнальный бар shift Рисующие индикаторы, с чем едят закрытый бар и текущий бар.

Разбираем примеры работы индикаторов рисующих и не рисующих. Отличие сигналов при программировании. Использование параметра shift

Предисловие

Данная статья была написана по просьбам наших друзей.

Довольно часто в интернете можно встретить жалобы на то, что некоторые советники неправильно работают по индикаторам. Я попытаюсь подробно рассказать о таких сигналах и доказать обратное: все индикаторы рисуют и их нужно правильно употреблять. В данной статье присутствует видеоверсия, но перед тем, как смотреть видео, рекомендую все таки прочитать текстовую версию.

Выводы