Добрый день уважаемые инвесторы и коллеги трейдеры.



Техническая картина предполагает снижение валютной пары до ценовой отметки в 1.2950 с текущих уровней.

Предпологаемый стоп рекомендуется поставить на 1.3250.



Риск - менеджмент :

Order : 1% от депозита.

S/L : 1.3250

T/P : 1.2950