0
80
Добрый день уважаемые инвесторы и коллеги трейдеры.
Техническая картина предполагает снижение валютной пары до ценовой отметки в 1.2950 с текущих уровней.
Предпологаемый стоп рекомендуется поставить на 1.3250.
Риск - менеджмент :
Order : 1% от депозита.
S/L : 1.3250
T/P : 1.2950
Техническая картина предполагает снижение валютной пары до ценовой отметки в 1.2950 с текущих уровней.
Предпологаемый стоп рекомендуется поставить на 1.3250.
Риск - менеджмент :
Order : 1% от депозита.
S/L : 1.3250
T/P : 1.2950