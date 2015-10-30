USDCAD
Аналитика и прогнозы

USDCAD

30 октября 2015, 12:41
Pavel Tarasov
Pavel Tarasov
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Добрый день уважаемые инвесторы и коллеги трейдеры. 

Техническая картина предполагает снижение валютной пары до ценовой отметки в 1.2950 с текущих уровней. 
Предпологаемый стоп рекомендуется поставить на 1.3250. 

Риск - менеджмент : 
Order : 1% от депозита. 
S/L : 1.3250 
T/P : 1.2950