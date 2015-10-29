Американские индексы падают в начале торгов после выхода отчетов по ВВП

В четверг, 29 октября, торги на американских фондовых площадках проходят в красной зоне — индексы демонстрируют снижение после публикации данных по ВВП США в третьем квартале. Согласно предварительным отчетам, экономика страны выросла только на 1,5% в годовом выражении. В прошлом квартале рост ВВП США составил 3,9%, и это был максимальный подъем с июля-сентября 2014 года.

К 17:19 мск индекс Dow Jones снизился на 0,20%, Standard & Poor's 500 — на 0,16%, Nasdaq Composite — на 0,33%.

В лидерах падения — акции технологических компаний и производителей полупроводников. Бумаги Apple падают на 0,28%, Intel – на 2,05%, Microsoft – на 0,93%. Акции ConocoPhillips упали с открытия рынка на 2,5% на слабых отчетах по прибыли. Акции Goodyear Tire & Rubber Co. упали в цене на 5,1%, потому что итоги прошлого квартала также не оправдали ожиданий рынка.