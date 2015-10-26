Хороший результат:
Скальпинг

Хороший результат:

26 октября 2015, 15:17
Pavel Tarasov
Pavel Tarasov
3
846
Хороший результат скальпинга на рублевом счете: 
Файлы:
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