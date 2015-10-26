Указание о требованиях к стандартам саморегулируемой организации форекс-дилеров Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2015 года Регистрационный № 39309 13 сентября 2015 года № 3797-У УКАЗАНИЕ О требованиях к стандартам саморегулируемой организации форекс-дилеров Настоящее Указание на основании пункта 82 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Со- брание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4349) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Рос- сийской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958; № 27, ст. 4001, № 29, ст. 4348) устанавливает тре- бования к стандартам саморегулируемой организа- ции форекс-дилеров.

1. Стандарт деятельности форекс-дилеров должен содержать: положения, направленные на недопущение (исключение) конфликта интересов членов саморегулируемой организации и ее работников, при осуществлении деятельности форекс-дилера; порядок досудебного урегулирования споров; порядок информирования физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (далее – клиенты), о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по договору, заключаемому форекс-дилером с клиентами, в котором определены общие условия обязательственных взаимоотношений сто- рон (далее – рамочный договор) и отдельным договорам, заключаемым путем выставления форекс- дилером котировок и подачи клиентами заявок на основании и во исполнение рамочного договора; порядок информирования клиентов о том, что форекс-дилер является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации; положения, предусматривающие открытие форекс-дилером отдельного номинального счета по требованию клиента; требования к раскрытию на сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации, указанной в пункте 23 статьи 41 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, включая информацию о кредитной организации, в которой форекс-дилером открыты номинальные счета, на которых учитываются денежные средства клиентов; требования к профессиональной этике; положения, предусматривающие основания прекращения членства форекс-дилера в саморегулируемой организации форекс-дилеров, указанные в пункте 5 статьи 501 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

2. Стандарт, утверждающий требования к со- держанию рекламы услуг форекс-дилера, должен содержать: требование об указании в рекламе полного наименования форекс-дилера и сведений о лицензии, 2 выданной Банком России, на осуществление деятельности форекс-дилера, включая номер, дату вы- дачи и срок действия лицензии; требования, направленные на недопущение не- добросовестной конкуренции, а также положения, устанавливающие запрет на совершение действий, причиняющих моральный вред или ущерб клиен- там и иным лицам, а также действий, причиняющих ущерб деловой репутации саморегулируемой организации; положения о соблюдении требований профессиональной этики.

3. Стандарт, утверждающий примерные условия рамочных договоров форекс-дилера должен содержать: порядок заключения, изменения и расторжения отдельных договоров; порядок подтверждения и исполнения отдельных договоров; порядок расчета суммы денежного обязатель- ства; исчерпывающий перечень оснований досрочного прекращения обязательств по рамочному договору и отдельным договорам, в том числе положения, устанавливающие запрет форекс-дилеру устанавливать иные основания для досрочного прекращения обязательств по его усмотрению; положения, предусматривающие комиссионные сборы и тарифы форекс-дилера.

4. Стандарт, утверждающий условия заключаемых форекс-дилером отдельных договоров, должен содержать требования к условиям заключаемых форекс-дилером отдельных договоров, в том числе: положения, предусматривающие перечень торгуемых валют и контрвалют; положения, предусматривающие размер суммы торгуемой валюты; положения, предусматривающие курс сделки; положения, предусматривающие даты проведения расчетов по заключенным сделкам.

5. Стандарт, утверждающий порядок, сроки и условия выставления форекс-дилером котировок, должен содержать: положения, определяющие обязанность фо- рекс-дилера указывать источник формирования котировок; порядок и сроки выставления котировок; положения, предусматривающие расчет фо- рекс-дилером кросс-курса валют; положения, предусматривающие, что цены по валютным парам, имеющим аналоги на российском или иностранном биржевом валютном рынке, не должны отличаться от текущих значений соответ- ствующей лучшей цены (на покупку или продажу) более чем на 0,5 процента.

6. Стандарт, утверждающий порядок, сроки и условия направления клиентом заявок, должен со- держать: перечень видов заявок, подаваемых клиентом форекс-дилеру; порядок исполнения заявок клиента, в том чис- ле приоритетность исполнения заявок в порядке их поступления; положения, определяющие время приема и окончание приема заявок форекс-дилером; способы передачи клиентом заявок форекс-дилеру; срок направления клиентом заявок форекс-дилеру, а также срок действия таких заявок; положения, предусматривающие право отзыва заявки клиентом до ее исполнения; порядок исполнения заявки форекс-дилером; положения, предусматривающие случаи неисполнения заявок форекс-дилером, не влекущие ответственность форекс-дилера; положения, предусматривающие ответственность форекс-дилера за неисполнение заявок своих клиентов.

7. Стандарт, утверждающий порядок предоставления клиентом обеспечения, должен содержать: положения, предусматривающие обязанность форекс-дилера проверять достаточность обеспечения, предоставленного клиентом, до исполнения его заявки; положения, предусматривающие определение минимального количества времени, в течение которого клиент может предоставить необходимое обеспечение, в случае выставления (направления) клиенту форекс-дилером такого требования; положения, предусматривающие, что требования форекс-дилера, не исполненные за счет средств клиента, взятых с него в качестве обеспечения, считаются погашенными.

8. Стандарт, утверждающий порядок расчета размера обязательств клиента, должен содержать: положения, определяющие обязанность форекс- дилера в непрерывном режиме в течение периода, в который он предоставляет услуги, рассчитывать размер денежных обязательств по заключенным им договорам с каждым клиентом; положения, предусматривающие необходимость обновления информации о расчете размера денежных обязательств по заключенным форекс- дилером договорам с каждым клиентом по мере изменения этой информации; положения, определяющие, что информация о размере обеспечения, предоставленного форекс- дилеру контрагентом, учитывается форекс-дилером на основе полученных от кредитной организации сведений о количестве денежных средств 3 на номинальном счете форекс-дилера по каждому контрагенту с учетом информации о текущих обязательствах по отдельным договорам; положения, определяющие обязанность форекс-дилера по расчету финансового результата в связи с исполнением (прекращением, в том числе с расторжением) каждого отдельного договора.

9. Стандарт, утверждающий порядок проведения расчетов с клиентом, должен содержать положения, предусматривающие, что срок возврата денежных средств клиенту форекс-дилером не должен превышать двух рабочих дней со дня получения форекс-дилером требования клиента о возврате денежных средств.

10. Стандарт, утверждающий требования к программно-техническим средствам форекс-дилера, должен содержать: положения, предусматривающие обеспечение форекс-дилером информационной безопасности процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем, входящих в состав его программно-технических средств, в соответствии с законо- дательством Российской Федерации о техническом регулировании, и требования об осуществлении форекс-дилером контроля (аудита) указанных процессов не реже одного раза в три года; положения, определяющие обязанность форекс- дилера организовать размещение оборудования программно-технических средств в основном и резервном центрах обработки данных (далее – ЦОД), при этом оборудование в резервном ЦОД должно обеспечивать функционирование программно тенических средств в полном объеме; положения, предусматривающие, что расстояние между основным и резервным ЦОД должно составлять не менее десяти километров; положения, предусматривающие, что основной ЦОД должен быть обеспечен следующей инфра- структурой: наличие собственного соединения ЦОД с магистральными точками обмена трафиком информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, при этом соединение должно выполняться посредством как минимум двух независимых каналов передачи данных, проложенных разными географическими маршрутами; обеспечение как минимум двух независимых электрических вводов от разных питающих центров; наличие системы гарантированного бесперебойного электропитания основного ЦОД с двойным резервированием, обеспечивающего электроснабжение основного ЦОД в течение не менее семидесяти двух часов; наличие прецизионной системы контроля и обеспечения климатических параметров с двойным резервированием в диапазоне 18–26 градусов Цельсия и влажности 30–70 процентов без возможности образования конденсата в местах расположения технологического оборудования; наличие системы раннего обнаружения возгорания и автоматического пожаротушения; наличие круглосуточной службы поддержки деятельности ЦОД и инженерного персонала; наличие систем круглосуточного видеонаблюдения и систем контроля доступа, обеспечивающих хранение данных не менее девяноста дней; наличие круглосуточной охраны объекта; положения, предусматривающие, что резервный ЦОД должен соответствовать требованиям к основному ЦОД с целью обеспечения функционирования программно-технических средств в случае долговременного выхода из строя основного ЦОД; положения, определяющие обязанность форекс-дилера осуществлять полное резервное копирование всех данных внутреннего учета форекс- дилера не менее одного раза в сутки, а резервное копирование выставляемых котировок, принимаемых заявок, заключаемых в процессе деятельности форекс-дилера договоров, – в режиме реального времени. Форекс-дилер обязан осуществлять резервное хранение данных внутреннего учета в резервном ЦОД не менее пяти лет со дня исполнения или прекращения, в том числе расторжения отдельных договоров, в связи с которыми во внутренний учет форекс-дилера внесена соответствующая информация; положения, предусматривающие, что программно-технические средства форекс-дилера должны обеспечивать зашифрованное соединение торгово- го сервера с программно-техническими средствами контрагента, а также возможность по требованию контрагента обеспечить мультифакторную аутентификацию при заключении отдельных договоров и совершении операций; положения, определяющие обязанность форекс-дилера не реже одного раза в год проводить тестирование резервного комплекса программно- технических средств по сценарию полного отключения основного комплекса программно-технических средств; положения, определяющие обязанность форекс-дилера обеспечить на постоянной основе поддержку и обслуживание системы и оборудования основного и резервного комплексов программно- технических средств; положения, предусматривающие, что програм- мно-технические средства форекс-дилера должны обеспечивать логирование (протоколирование) всех действий форекс-дилера в ходе операционной деятельности форекс-дилера и должны предоставлять возможность контрагентам форекс-дилера производить логирование (протоколирование) собственных действий.

11. Стандарт, утверждающий состав отчетности форекс-дилера перед лицами, с которыми заключены договоры, а также порядок и сроки предоставления такой отчетности, должен содержать: требования к составу, формам и подписанию отчетности; требования к порядку предоставления отчетнности, в том числе в электронном виде; требования к срокам предоставления отчетности (отчетность предоставляется клиенту с периодичностью не реже одного раза в месяц, при этом в случае письменного запроса клиента форекс-дилеру необходимо в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения запроса, предоставить клиенту отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса форекс-дилером).

12. Стандарты могут содержать иные положе- ния, не противоречащие настоящему Указанию.

13. Настоящее Указание вступает в силу по ис- течении 10 дней после дня его официального опуб- ликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА