Сегодня в Греции должны принять закон о рекапитализации банков

Как сообщают зарубежные СМИ, законопроект о рекапитализации греческих банков будет принят вечером в субботу, а саму процедуру должны завершить уже к концу года. Об этом также сообщает правительство Греции.

Вчера Министерство финансов Греции внесло в парламент законопроект, который определяет порядок рекапитализации банков. Проект помечен как «срочный», поэтому его должны обсудить и вынести на голосование до воскресенья. В прошлый раз реорганизация структуры капитала в греческих банках обошлась властям в 40 млрд евро, на этот раз объем выделяемых средств не превысит 25 млрд евро.

«Действия, предусмотренные законом, должны быть завершены до 1 января 2016 года для того, чтобы избежать оздоровления банков за счет вкладчиков. Защита депозитов до 100 тыс. евро полностью гарантируется и обеспечивается банковскими директивами, которые уже вступили в силу во всех государствах-членах с 1 января 2015 года, а в нашей стране она будет применяться с 1 января 2016 года», — заявил представитель правительства. Он также добавил, что в субботу объявят результаты стресс-теста четырех системных банков Греции.