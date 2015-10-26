Результаты торгов Рублевый реальный счет:
Скальпинг

Результаты торгов Рублевый реальный счет:

26 октября 2015, 15:00
Pavel Tarasov
Pavel Tarasov
3
961
Результаты скальпинга, начальный депозит 500 000 тыс рублей. 
Файлы:
90M7mpG8sGo.jpg  36 kb