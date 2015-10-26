К Федрезерву есть только один вопрос о предстоящей встрече

Ожидается, что ФРС вновь поставит на паузу свои действия по ужесточению денежно-кредитной политики, потому что прогнозы по ВВП весьма неутешительные — экономика показывает замедление. Глава регулятора Джанет Йеллен, однако, поддерживает подъем ставок в этом году.

Американская экономика, похоже, демонстрирует очень шаткое положение в последнее время, и потому ожидается, что данные по ВВП за третий квартал подтвердят это. В итоге Федеральная резервная система вновь будет вынуждена сохранить процентные ставки около нуля. Решение ФРС будет принято в среду, а предварительные отчеты по ВВП выйдут в четверг.

"Слабые отчеты и продолжающаяся экономическая неопределенность в стране и за рубежом означает, что ФРС в настоящее время застряла в своих нулевых ставках, независимо от того, нравится ей это или нет", - говорит Пол Мортимер-Ли, главный экономист по Северной Америке в BNP Paribas.

Куда важнее будет ответ на вопрос — даст ли ФРС какие-то намеки по поводу своих действий в декабре этого года. "Программное заявление будет тщательно проанализировано на наличие «улик» того, какова вероятность движения ставки в середине декабря", - уверен Джош Шапиро, главный экономист по США в MFR Inc. Но аналитики не ожидают увидеть много подсказок.

"FOMC пытался отговорить рынки от ожидания каких-либо явных сигналов о предстоящих изменениях монетарной политики, подчеркивая зависимость решения от статданных. Таким образом, мы не ожидаем значимого изменения в позиции и политике руководства", - говорит Майкл Хэнсон, старший экономист Bank of America Merrill Lynch.

Это не значит, что ФРС не будет поднимать ставки в декабре, это просто означает, что комитет все еще не определился с ответом. В сентябре 13 из 17 членов ФРС поддержали повышение ставки до конца года.

ФРС и дальше будет двигаться, опираясь в большей степени на статданные, особенно на анализ октябрьских и ноябрьских отчетов по рынку труда, которые выйдут как раз перед декабрьским заседанием. Регулятор хочет увидеть сильный рынок труда, чтобы быть уверенным, что инфляция идет вверх. Впрочем, до заседания Федрезерва в декабре выйдет еще много экономических отчетов, которые могут повлиять на решение.

Аналитики MarketWatch прогнозируют, что ВВП замедлился до 2,1% в третьем квартале с 3,9% во втором квартале. Другие экономисты называют еще более низкие цифры — они думают, что ВВП США в III квартале вырос всего на 1,6%. Многие уверены, что в третьем квартале ВВП станет предвестником более медленного роста в будущем.

Другие ключевые точки — это индекс стоимости рабочей силы, который является хорошим показателем роста заработной платы, - ожидается, что этот рост укрепился в третьем квартале. Более высокие доходы по заработной плате дадут уверенность, что рост инфляции не за горами. С другой стороны, данные по товарам длительного пользования, как ожидается, снизились второй месяц подряд в сентябре, а это еще один знак того, что глобальные беды и сильный доллар все еще мешают американскому производству.

