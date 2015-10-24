Oбобщенный Форекс-прогноз на 26-30 октября 2015г.

Предыдущий прогноз был выполнен на 100%, а потом и перевыполнен .



Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

- прогноз для EUR/USD можно считать не просто выполненным, а перевыполненным. Напомним, что 73% экспертов настаивали на том, что пара упадет сначала до поддержки 1.1300, а затем и далее, к поддержке 1.1120. Что же происходило на самом деле? Вплоть до середины четверга пара билась об уровень 1.1300, а затем, на решениях ЕЦБ по процентной ставке, буквально рухнула к следующему названному уровню – 1.1120. Казалось бы, тут и надо остановиться, но с помощью Народного банка Китая в пятницу пара пробила и эту поддержку, достигнув знакового уровня 1.1000, на котором последний раз находилась в середине августа;

- что же касается поведения пары GBP/USD, до для нее на большую часть недели почти единодушно прогнозировался боковой тренд в коридоре 1.5420÷1.5500 (что и произошло на самом деле), после чего прогнозы расходились. И здесь на 100% оказался прав графический анализ – согласно его показаниям, пара должна была уйти вниз к поддержке 1.5350, в зоне которой она и закончила прошедшую пятидневку;

- относительно USD/JPY 64% экспертов и чуть ли не все инструменты технического анализа посчитали прорыв нижней стороны треугольника, который пара рисовала с конца августа, кратковременным. Так и случилось – к пятнице пара достигла указанного сопротивления 120.80, а затем, подталкиваемая китайским соседом, ушла к следующей вершине – 121.45, превратив таким образом треугольник в горизонтальный канал.

- для пары USD/CHF и эксперты, и теханализ также однозначно предсказывали движение вверх, расхождения были только в том, насколько быстро это произойдет. Произошло очень быстро. Как и гласила одна из версий, пара сразу же, начиная с понедельника, ушла ввысь и, пробив верхнюю границу канала, устремилась к сопротивлению 0.9600. При этом треть экспертов были убеждены, что она не остановится на этой отметке, а пойдет еще на 100 пунктов выше, и оказались правы: пара поднялась на 100 пунктов, а затем... и еще на 100, достигнув в итоге отметки 0.9800.

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Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- то, что говорят относительно будущего пары EUR/USD индикаторы, и обсуждать не стоит – все они направлены резко вниз. А вот 50% экспертов и графический анализ предполагают, что пара будет двигаться в боковом коридоре 1.1000÷1.1100. К ним присоединяется еще 33% аналитиков, правда, отодвигая линию поддержки на 50 пунктов вниз – к 1.0950. И только 17% экспертов настаивают на возврате пары к сопротивлению 1.1300;

- схожая картина на наблюдается и для GBP/USD. Около 80% индикаторов голосуют за падение этой пары. К ним присоединяется половина экспертов, уточняя, что падение не будет очень сильным – основная поддержка пройдет на уровне 1.5200. А вот остальные 50% и графический анализ на Н4 считают, что пара уже достигла дна и теперь будет двигаться в боком канале 1.5300÷1.5470;

- взоры индикаторов на USD/JPY также повернуты в одну сторону – строго на север. Что удивительно, с ними согласны и 100% экспертов, которые считают, что пара не сможет опуститься ниже поддержки 120.50 и, отбиваясь от нее, будет стремиться к высоте 122.00;

- вверх и только вверх! – так звучит прогноз для пары USD/CHF. С ним солидарны и эксперты, и графический анализ на Н1, Н4 и D1, и подавляющее большинство индикаторов. Поддержка обозначена в зоне 0.9740÷0.9765, Pivot Point – 0.9800, ближайшая цель – 0.9900. И только 14% индикаторов на Н1 и всего 1 индикатор на D1 робко напоминают о том, что пара может уйти вниз, провалившись еще на 100 пунктов глубже – к поддержке 0.9665.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов