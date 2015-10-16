Интуитивный трейдинг

Биржа подобна красивой женщине – непредсказуема, переменчива, бесконечно сложна и гипнотически захватывающа. В ней всегда есть нечто неведомое, что не поддается логике. («Адам Смит»: «Биржа. Игра на деньги»)

Если вы не верите в существование закономерностей в поведении рынков, то зачем вообще играть в эту игру?

Есть финансовые теоретики, которые говорят о совершенно случайном характере изменения цен и утверждают, что их движение никогда нельзя предсказать. Некоторые из них никогда в жизни не торговали, тем не менее они смеют утверждать, что разбираются в функционировании рынков. Но, что для меня даже более удивительно, среди трейдеров тоже есть те, кто не верит в существование закономерностей в движении цен и пытаются построить систему успешной торговли за счет всяких ухищрений в области риск-менеджмента.

Закономерности существуют везде, в любой области, поверьте мне! Они бывают четкие и нечеткие; в математике четкие закономерности, в шахматах почти все четкие, а вот в живой природе есть четкие и нечеткие закономерности. В различных интеллектуальных играх, где присутствует фактор случайности, все закономерности являются нечеткими.

Само понятие «четкое» тоже не отличается четкостью. Если мы имеем исключение в одном случае из тысячи – можно ли это считать четкой закономерностью? С точки зрения математики – нет, а с практической точки зрения, наверно, да.

Верить в возможность предсказания цен не означает представлять цены в виде железнодорожного расписания – в какую точку и когда цена прибудет. Это процесс вероятностный.

Технический анализ, на котором построено большинство методов трейдинга, тоже основан на закономерностях - закономерностей, отраженных на графиках, либо выявленных путем математических расчетов. Но математические формулы не в состоянии описать всю сложность финансовых рынков. Они дают нам грубую, очень приблизительную, неточную картину происходящего. Чем более скрытой является закономерность, чем труднее ее выявить, тем продолжительнее она будет действовать и тем большую выгоду принесет обнаружившему ее трейдеру. Наиболее сложно уловимыми закономерностями является скрытое взаимодействие разных торговых сигналов – скрытая синергия сигналов.

Интуитивный трейдинг – это прежде всего способность видеть на рынке закономерности.

По счастью, движение цен имеет достаточно много предсказуемых особенностей.

Сменяющиеся бычьи и медвежьи фазы движения, тренды и консолидации, накопление и распределение, перекупленность и перепроданность, смена циклов спроса и предложения, малые и большие диапазоны и образование дня тренда, постоянно сменяющиеся жадность и страх участников рынка – все это способствует возникновению повторяющихся событий на рынке.

Так что же такое интуитивный трейдинг?

Интуитивный трейдинг –это метод торговли, основанный на наблюдении за рынком, поиске закономерностей и создании метода восприятия – системы понимания поведения рынка. При этом информация собирается не только в сознании, но и в подсознании.

Интуитивный трейдинг - это вовсе не торговля по наитию, как думаю многие. Обработка информации и объективный анализ осуществляются в сознательной области и хотя, возможно, что в бессознательной области осуществляется некий прорыв в принятии решения, но само решение в большинстве случаев также принимается в сознательной области.

Интуитивный трейдинг – это такой способ биржевой игры, когда задача успешной торговли решается на основе методов нечеткой логики.

Это умение анализировать взаимодействие разных рыночных сил, чувствовать изменение спроса/предложения, видеть доминирующее направление покупок или продаж и ощущать присутствие крупных игроков. Это способность ощущать силу или слабость конкретной ценной бумаги, заранее улавливать возникший интерес к ней со стороны крупного покупателя.

Это умение взвешивать значение каждого фактора, влияющего на рынок, и понимать их взаимовлияние. Это способность чувствовать определенные эмоциональные уровни – конкретные цены, на которых происходит смена настроений значительного числа игроков.

Это правильный выбор времени совершения сделки – психологически важных переломных моментов, определяющих начало сильного движения.

Это поиск и анализ синергии торговых сигналов. За каждым сигналом стоит какая-то группа игроков и необходимо умение оценить их силу и понять намерения.

Далеко не всегда осознаются все те признаки и доводы, по которым делается умозаключение. Подсознание может оказать нам очень большую помощь в поиске закономерностей.

Интуитивный трейдинг не отрицает применение технических торговых систем. Технический анализ играет существенную роль при интуитивном трейдинге и я считаю, что, в принципе возможно торговать только на основе технического анализа. Но методы интуитивного трейдинга более совершенны, они позволяют учесть такие нечеткие закономерности, которые технический анализ не в состоянии уловить: например, кросскорреляцию рынков, действия маркетмейкеров и крупных игроков, рыночные числа и т.д.

Модель рынка и установочные наборы будут отличаться для каждого трейдера, таким образом у каждого трейдера будет свой уникальный торговый метод.