Дилинговый центр: что это?

Дилинговый центр — посредник между трейдером и рынком Форекс — это небанковская организация, предоставляющая возможность небольшим клиентам вести маржинальную торговлю на Форексе (торговлю на разницу валютных курсов). В этой статье мы рассмотрим основные особенности рынка Форекс и функции дилинговых центров, поговорим о регулировании их деятельности и о том, на что обращать внимание при выборе финансового посредника.

Широкое распространение дилинговые центры получили в связи с объявлением принципа свободной конвертации валют. Если раньше торговля на валютном рынке была доступна только крупным институциональным участникам, таким как банки, инвестиционные фонды, транснациональным компаниям, то сейчас благодаря дилинговым центрам, принять участие в межвалютных операциях может любое физическое лицо.

В широком смысле слова Форекс — это международный валютный рынок, к которому относятся любые операции по обмену одной валюты на другую. Однако, в данной статье мы будет иметь в виду Форекс в узком смысле слова, а именно маржинальную торговлю со спекулятивными целями.

Что означает «спекулятивные цели»? И хотя это слово в России имеет несколько негативный смысл, спекуляция на Форексе означает только то, что вы не приобретаете валюту с целью непосредственного ее использования. Так, совершая сделку на покупку 100 000 долларов, вы не рассчитываете использовать эти деньги в бизнесе или для частных нужд. Нет, напротив, вы рассчитываете в скором времени продать купленную валюту и заработать на разнице между ценой покупки и продажи. Это и есть спекулятивная торговля.

Почему трейдеру необходим посредник?

Почему трейдеру необходим посредник — дилинговый центр или брокер Форекс? Дело в том, что для реальной поставки валюты минимальный объем одного контракта должен составлять 5 миллионов долларов. С реальными поставками работают крупные участники рынка. Поставки на Форексе спотовые, то есть производятся через один рабочий день. Из-за высокой стоимости одной операции участники рынка с небольшими суммами не имеют возможности непосредственного выхода на международный валютный рынок. Для этого им необходим посредник, который аккумулирует средства клиентов и проводит операции на валютном рынке от своего имени и за свой счет. За каждую операцию посредник взимает комиссию, которая в дилинговых центрах и брокерских компаниях имеет форму спреда — разницы между ценой покупки и продажи в конкретный момент времени.

Огромное количество мелких участников и разнонаправленных сделок ведет к тому, что в рамках одного дилингового центра возникает ситуация взаимозачета или внутренного клиринга. Не все операции выводятся на межбанковский валютный рынок, что позволяет дилинговым центрам снижать размер комиссии с каждой операции. Без финансового посредника стоимость выхода на межбанковский валютный рынок для частного трейдера возрастет.

Как формируются котировки в дилинговых центрах?

Главный принцип валютного рынка Форекс заключается в свободной конвертации валюты и отсутствии ограничений на объемы, направления и цены поставок. Это значит, что нет какого-то центрального органа, который определяет валютные котировки. Цена на ту или иную валюту формируется под воздействием спроса и предложения, так, у каждого коммерческого банка существуют свои обменные курсы.

Что касается дилинговых центров, то котировки в них формируются с учетом потока котировок информационных систем, таких как Reuters, Bloomberg и других, у каждого брокера Форекс своя система формирования котировок. Они могут незначительно отличаться (на несколько пунктов) от котировок другого дилингового центра или коммерческого банка, но все они следуют общемировым трендам. Единый характер котировок для любого дилингового центра, расположен ли он в России или в США, связан с прозрачностью информационных потоков на Форексе и развитием интернета.

Как осуществляются сделки на Форексе?

Все сделки на Форексе совершаются с использованием интернета и специального программного обеспечения — торговых платформ. Существуют различные вариации торговых платформ, самые известные из них это MetaTrader, Rumus, ActTrader. Каждый дилинговый центр имеет свою вариацию известной платформы, но функции их одни и те же — позволить трейдеру открывать и закрывать позиции на покупку или продажу конкретной валюты. При открытии счета посредник — дилинговый центр Форекс или брокер — предоставляет трейдеру возможность скачать платформу. С развитием мобильного трейдинга и трейдинга с применением веб-интерфейса появляется больше различных вариаций торговых платформ. Современные платформы оснащены дополнительными функциями — широким инструментарием для анализа котировок, встроенными языками программирования и многим другим.

Как регулируется рынок Форекс?

Сам рынок Форекс является свободным, хотя, конечно, национальные банки могут устанавливать свои котировки для регулирования внутреннего состояния экономики. Регулирование на Форексе касается только регулирования отношений между дилинговым центром и клиентом-трейдером. В Великобритании деятельность дилинговых центров регулируется организацией FSA, а в США — CFTC и NFA.

Что касается России, то здесь регулирование деятельности дилинговых центров только-только начинает зарождаться. До сих пор понятие дилингового центра или брокера Форекс не зафиксировано законами, а сама их деятельность не регулируется ФСФР. Поэтому многие дилинговые центры зарегистрированы за рубежом — в Европейских странах или офшорных государствах. С точки зрения клиента, компании, зарегистрированные в странах с развитым финансовым законодательством, надежнее.

Как выбрать правильный дилинговый центр?

При выборе посредника обращайте внимание на его репутацию и срок пребывания на рынке, юрисдикцию действия договора и страну регистрации, внимательно изучите условия торговли (размер спредов, условия по вводу и выводу средств). Перед открытием реального торгового счета лучше испытать работу дилингового центра на демо-счете. Различные организации регулярно проводят опросы среди трейдеров и составляют рейтинги дилинговых центров Форекс, что тоже может помочь вам в выборе надежного посредника на финансовом рынке.