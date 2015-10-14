Нефть дешевеет сильнее или диссонанс с парой USD/CAD

Основное влияние на краткосрочную динамику пары USD/CAD до конца недели будут оказывать данные, поступающие из США, а также по рынку нефти и сырьевых товаров. Канада является чистым экспортером нефти на мировой рынок и нефтяной сектор является определяющим для экономики страны. Ралли роста нефтяных цен на прошлой неделе сменилось на такое же сильное снижение с начала текущей недели. Цена на нефть марки Brent опять ниже отметки 50 долларов за баррель. Опасения относительно избыточного предложения нефти на мировом рынке сохраняются, а крупнейшие мировые производители, такие как Саудовская Аравия, Ирак, не снижают добычу, пытаясь защитить свою долю рынка.

В минувший вторник иранский парламент одобрил соглашение по ядерной программе, подписанное в июле с представителями шести мировых держав. После отмены санкций Иран сможет нарастить добычу нефти с текущих 2,9 млн баррелей в день до 3,6 млн баррелей в день, как отметили в Международном энергетическим агентстве (IEA). А запасы нефти Ирана составляют не менее 10% от общемировых.

К избытку предложения нефти прибавляется возможное сокращение спроса в 2016 году. Так IEA во вторник сообщило, что рост мирового спроса на нефть в следующем году снизится до 1,2 млн баррелей в день.

Американский институт нефти (API) обнародует сегодня свою оценку запасов в США, а в четверг в 18:00 (GMT+3) Минэнерго США (EIA) опубликует данные по запасам нефти за последнюю неделю октября.

Увеличение запасов может спровоцировать рост пары USD/CAD, которая сильно снизилась с начала месяца и немного отстает от снижающихся нефтяных цен на этой неделе.

Согласно же последним данным, баланс внешней торговли Канады, согласно приведенной на прошлой неделе статистике, снизился в августе до -2,53 млрд канадских долларов в сравнении с -0,82 млрд в июле. Также упала и деловая активность в Канаде (индекс деловой активности Ivey в сентябре 53,7 в сравнении с 58,0 в августе). На фоне же снижающегося ВВП и кризиса в отдельных секторах экономики Канады монетарная политика Банка Канады направлена на дальнейшее смягчение в отличие от политики ФРС, которая пока, по всей видимости, возьмёт паузу в повышении процентной ставки в США. Но окончательное решение по ставке в США еще не принято, а ближайшее заседание ФРС пройдет 28 октября.

Но, даже если ФРС не станет повышать процентную ставку в США до конца года, состояние экономики США выглядит значительно лучше экономики Канады. На фоне же снижения цен на нефть пара USD/CAD больше подвержена рискам среднесрочного укрепления, чем ослабления. В таком случае текущее снижение пары следует рассматривать как коррекционное. При появлении признаков завершения коррекции необходимо вернуться к рассмотрению длинных позиций по паре USD/CAD.

Дальнейшее же ключевое событие фундаментального характера относительно динамики пары USD/CAD может произойти 21 октября (заседание Банка Канады) и 28 октября (заседание ФРС).