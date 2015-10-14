Фунт вырос против доллара, евро и иены на сильной статистике

Британский фунт стерлингов сейчас находится рядом с четырехнедельным максимумом против доллара: на 13.26 мск GBPUSD дошла до отметки 1,5328 $. Напомним, вчера пара снизилась до уровня 1,5203$ из-за выхода статистики по инфляции, которая оказалась отрицательной. Сегодня вышла очередная порция макростатистических данных, но на этот раз достаточно сильных. Уровень безработицы в Великобритании в июле снизился до минимума середины 2008 года и составлял всего 5,4%. Правда, рост заработной платы неожиданно замедлился.

Стерлинг вырос против 12 из 16 основных валют: EURGBP снизилась на 0,43% до отметки 0,7439. GBPJPY прибавила 0,46%.

Доллар США торгуется вблизи 3,5-недельного минимума против корзины валют в среду. Усиливающиеся признаки слабости Китая укрепили ожидания того, что ФРС США вряд ли будет торопиться с повышением процентной ставки. EURUSD выросла на 0,27% до отметки 1,1410 (к 13.35 мск), USDJPY снизилась на 0,21% до уровня 119,48.