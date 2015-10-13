Одним из важнейших методов успешного трейдера является ведение дневника.

Дневник трейдера представляет собой подробный отчет по торговым операциям. Со временем дневник дает возможность проанализировать историю совершенных сделок, ведь спустя два-три месяца все обстоятельства торговой операции вспомнить будет невозможно.

Дневник трейдера можно вести как в письменном, так и в электронном виде, преимущество последнего в простом добавлении графиков. Для удобства пользователей появились специальные программы, облегчающие заполнение дневника.

Методичная работа с дневником поможет трейдеру легче справляться с эмоциями, обосновать правильность решений, повысить уровень самодисциплины. Большинство ошибок новичков обусловлены психологическим состоянием. Успешный трейдер не разрешает страху влиять на принятие решения, а следует разработанной стратегии, лишь незначительно меняя ее, подстраиваясь под изменения рынка.

Необходимо обязательно фиксировать причины, подвигнувшие вас войти и выйти из сделки. Анализ неудач поможет не повторять их впредь, нередко их провоцирует эмоциональное состояние. Статистических данных, которые предоставляет история счета, будет недостаточно для создания полного аналитического отчета.

Что необходимо фиксировать в дневник трейдера?

• Дату открытия и закрытия сделки.

• Время открытия и закрытия сделки.

• На каком инструменте выполнена сделка.

• Тип сделки: покупка или продажа.

• Название и количество акций.

• Цена: открытия, стоп-лосса, закрытия.

• Размер прибыли или убытка.

• Причины входа или выхода из сделки.

• Соблюдался ли торговый план, нарушения правил.

• Вывод по каждой сделке.

Не обязательно устанавливать слишком строгие правила к ведению дневника, ведь каждая операция уникальна. Допустимо добавлять любые пометки имеющие какое-либо значение. Чем подробнее описание, тем лучше. Записывайте ваши цели, наблюдения, сигналы индикаторов, любые факторы, повлиявшие на открытие и завершение трейда, как то: эмоциональность, нетерпение, сомнение.

Какие выгоды дает ведение дневника трейдера?

Дневник трейдера позволяет наблюдать за собой и значительно повысит вашу эффективность. Со временем внося дополнительные записи в дневник, трейдер получит вывод, основанный не на нервозности после неудачной сделки, а на трезвом рассудке. С его помощью вы выделите ваши работающие и неработающие приемы, что позволит оперативно ориентироваться в типичных ситуациях.

Легко следить за динамикой торговли в масштабе месяцев. Позволяет накапливать опыт значительно быстрее. Графики помогут понять, почему вы вышли из сделки слишком рано или поздно.

Эффективность торговой стратегии можно оценить, только поняв выполнены ли торговые правила. Поэтому следует описывать все операции, со временем отмечая причины убытков. Слепо перескакивая с одной стратегии на другую, трейдер обрекает себя на провал.

Иногда стресс не позволяет остановиться на определенном уровне убытка, постоянное превышение стоп-лосса ведет к значительным потерям. Записи в дневнике трейдера визуально продемонстрируют эту ошибку.

Бывает, трейдер слишком спешит, имея при большом количестве трейдов не большую прибыль. Значит, стоит делать выводы и использовать только лучшие ситуации.