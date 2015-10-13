Правила управления капиталом форекс

Сейчас очень многие используют валютный рынок форекс (FOReign Exchange, а переводится как «зарубежный обмен»). Довольно часто слышно, что люди на этом рынке добиваются немалых успехов. Конечно, не всегда при использовании услуг этого рынка человека преследует успех и процветание. Для того что бы выбиться на вершины необходимо не просто участвовать в сделках на рынке, но и соблюдать определенные правила управления своим капиталом.

Освоив эти правила у вас будет больше шансов избежать ошибок при заключении сделок. Управление капиталом форекс задача не простая и требует некоторых усилий, но, как известно, без труда не появляются огромные счета. Все правила управления изучают такие специальности как Менеджмент. В данном конкретном случае, Мани Менеджмент (управление финансами, деньгами).

Основы управления капиталом

Можно представить тремя законами:

1) Риск заключаемых сделок на форекс должен быть от 2 до 5 процентов;

2) Сделки на форекс можно заключать при условии, что предполагаемый риск по ней будет меньше предполагаемого профита в 2-3 раза, но можно и больше;

3) Не открывать сразу несколько сделок.

Рассмотрим эти правила подробнее. Для работы на форекс необходимо иметь определенный вклад. Так вот, указанные в первом правиле проценты показывают, какой процент своего биржевого капитала можно потерять при получении стоп-лосса. Очень важно это рассчитывать до заключения сделки.

При рассмотрении второго правила можно увидеть, что ставки надо делать при условии, что стоп-лосс надо превышать примерно в 3, а лучше в 4 раза. Многие новички допускают такую ошибку – ставят сумму гораздо больше, чем получают прибыль по окончанию сделки. Не делайте так. Помните – это не выгодно и опасно для состояния баланса.

Несколько сделок одновременно не следует открывать, потому что это может «рассеять» внимание и будет тяжело уследить за всеми сделками и определить, когда же следует остановиться. Однако при заключении долгосрочных сделок краткосрочные сделки заключать можно. Главное все успевать.

Это основны управления капиталом, которые желательно постоянно соблюдать. Их соблюдение позволит контролировать свои расходы, доходы при этом неизменно будут расти. Самые закоренелые жители финансовых рынков говорят: «Реж убытки на корню, а прибылям давай расти». Это именно то, о чем свидетельствуют правила управления капиталом форекс. Постоянно необходимо свои убытки контролировать и сокращать, увеличивая при этом прибыль.

Так же хочется упомянуть, что когда убыточные в начале сделки выходят в прибыльные и начинают приносить прибыль, необходимо переставить стоп-лосс, на уровень цены открытия. При этом данный уровень называется уровнем без убытков.

Конечно, правил гораздо больше, чем здесь показано, но без соблюдения этих основных, новичок не сможет стать человеком, у которого каждая сделка прибыльная, а которая не прибыльная, просто не влияет на состояние его счета.