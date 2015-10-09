Марк Карни: «Подъем ставки Банка Англии не будет зависеть от поведения ФРС»

В четверг глава Банка Англии Марк Карни заявил, что решение Банка Англии по подъему ставки не обязательно последует за аналогичным решением ФРС США.

«Точные сроки начала ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США не являются решающими при решении Банка Англии», — сказал Карни на семинаре во время ежегодной встречи МВФ. — «Определение сроков для подъема ставки в Великобритании — это обязанность Банка Англии, и мы эту обязанность выполняем сами».

Карни напомнил, что два из пяти последних подъемов ставки Банк Англии осуществлял раньше, чем это делала ФРС.

Оба центробанка сейчас находятся в процессе принятия решения. Экономики Британии и США демонстрируют внутреннюю силу в условиях глобальной слабости, и перед обеими из них стоит перспектива ограниченного и постепенного увеличения процентных ставок в течение долгого времени.

Отвечая на вопрос, прав ли рынок относительно того, что Банк Англии не повысит ставку до следующего года, Карни сказал: «Любой, кто с уверенностью рассуждает сейчас о сроках, - не прав. Лично я думаю, что перед нами встанет острая необходимость принять решение на рубеже года». Карни добавил, что нужно прогрессировать сильнее — расти выше тренда, уменьшить внутренние издержки, повысить базовую инфляцию — чтобы создать комфортные условия для повышения процентной ставки.

Фунт вырос к доллару, речь главы регулятора поддержала его вчерашнее ралли. На данный момент GPBUSD прибавила 0,12% и торгуется на уровне 1,5366.