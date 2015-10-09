«Минутки» ФРС надавили на доллар. Австралиец на 6-недельном максимуме

Вышедшие вчера во время американской сессии «минутки» последнего заседания ФРС оказали давление на американский доллар: усилились сомнения по поводу повышения ставки до конца 2015 года. «Голубиные» настроения в протоколе заседания оказались весьма сильными. Индекс доллара к 9.00 находится на отметке в 95,26 пункта, с начала дня он снизился на 0,15%. По отношению к иене доллар стабилен: USDJPY находится на отметке 120,00, прибавив 0,06% к настоящему моменту. EURUSD выросла на 0,07% до 1,1284; GBPUSD прибавила 0,14% до 1,5369.

Австралийский доллар достиг шестинедельного максимума: AUDUSD прибавила 0,37% до 0,7285. Эта неделя в целом выдалась для осси удачной, австралиец прибавил примерно 3,2%. Подъем может быть связан с укреплением цен на сырьевые товары — основную доходную статью австралийской экономики.

Настоящий взлет показали вчера азиатские валюты: малайзийский ринггит и индонезийская рупия, которые оттолкнулись от выросших цен на сырьевые товары. Обе валюты продемонстрировали лучшие недельные результаты за последние 15 лет. Рупия подскочила на 3,8% до 13,371 доллара, за неделю выросла на 9,5%. Ринггит в пятницу вырос на 2,9%, за неделю — на 7,3%. В прошлом квартале обе валюты показали резкий спад: малайзийская — на 14%, индонезийская — на 9%. Аналитики объясняют сегодняшний прыжок техническим отскоком и реакцией на ослабление доллара.