С российских монет и банкнот просят убрать «неправильный» герб

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов попросил главу Банка России Эльвиру Набиуллину изменить дизайн российских банкнот, монет и других ценных бумаг. По его мнению, на них размещен «неправильный российский герб». Об этом сообщает агентство ТАСС. Милонов уверен, что на современных «рублях» изображают двуглавого орла эпохи Временного правительства.

«Недопустимо, когда на одном из важнейших символов государственности изображен герб другого государства сомнительной легитимности. Данный герб задумывался и исполнялся лишенным всяческих символов власти и мощи. Это неправильно и с точки зрения воспитания патриотизма, необходимо изображать существующий герб», — заявил депутат. Он также добавил, что раньше на денежных знаках (например, в СССР и во времена Российской империи) изображались символы государства. Кроме того, во многих странах на национальной валюте изображаются символы государственности, добавил Милонов, приведя в качестве примера американскую и английскую валюты.

Конечно, прежде чем обращаться к Банку России с просьбой, петербургский депутат пообщался с историками, геральдистами и нумизматами. Они подтвердили, что на всех денежных знаках двуглавый орел изображен без корон, скипетра и державы, а также отсутствует ряд других элементов.

К слову, тема герба на российских рублях уже поднималась несколько лет назад. Центробанк РФ тогда понятно объяснил всем, что на банкнотах Банка России изображена его официальная эмблема — это двуглавый орел и надпись полукругом снизу «Банк России». Это не герб Временного правительства, исполненный в 1917 году Иваном Билибиным, а изображение, созданное этим художником для оформления русских сказок. Чем закончится история с очередной попыткой поменять дизайн российских денежных знаков, мы скоро узнаем — наверняка представители регулятора готовят официальный ответ депутату.