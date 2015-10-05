Раскрылась «тайна» пропавшего китайского золота

За неделю, закончившуюся 25 сентября, с Шанхайской биржи золота было изъято 65,681 тонны золота. А с начала года было изъято более 1958 тонн. Казалось бы, это огромные объемы, но центробанк объяснил этот феномен.

Оказывается, «некоторые активы в иностранной валюте были переданы центральным банком отечественным банкам, компаниям и физическим лицам». Так вот почему официальные данные по золотовалютным резервам Китая оказались значительно меньше подсчетов экспертов!

Не забывайте, что Китай не раскрывал данные о золотых запасах с 2009 года, и только в этом году опубликовал их (до этого считалось, что объем резервов стабилен). Однако, к большому разочарованию экспертов, золота оказалось намного меньше, чем ожидали. Потом пошли разговоры, что Китай намеренно не раскрыл реальный объем драгметалла, чтобы не шокировать рынки.

Теперь, когда Народный банк Китая признался, куда «делось» золото, он в любой момент может опубликовать новые данные по резервам. Возможно, отчеты покажут гораздо большие запасы золота в стране, чем было указано в прошлом докладе. Хотя регулятор может постепенно «повышать» цифры, не раскрывая всех карт сразу. Участники торгов думают, что так и произойдет.

По последним официальным данным, запасы Китая продолжают расти - в августе показатель превысил 1693 тонн. Однако, даже самые консервативные оценки аналитиков говорили, что резервы Китая должны быть в три раза больше — около 3510 тонн.

Откуда вообще столько золота попадает в Китай? Вспомним, что недавно Банк Китая присоединился к процессу аукциона Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов, где определяется цена золота. При этом крайне активный процесс вывода золота происходит через биржи в Гонконге и Шанхае. Кроме того, Китай - крупнейший производитель золота в мире. За последние 5 лет в стране было добыто более 2 тыс. тонн, за первые шесть месяцев 2015 года – 228,7 тонн. И, наконец, Китай является еще и крупнейшим в мире импортером золота. Вывод золота в основном фиксируется в Шанхае, а через Гонконг идет прямой импорт металла.