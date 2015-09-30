Компания Ferrari готовится провести IPO

Как сообщает телеканал CNBC, компания Ferrari собирается запустить процесс подготовки к первичному размещению акций уже в эту пятницу, 2 октября. Примерную цену на акции планируют определить через две недели, к 12 октября. Компания планирует привлечь в ходе IPO около $1 млрд.

Еще осенью прошлого года производитель спортивных автомобилей заявил о своих планах выйти на публичное размещение, когда владеющая 90% Ferrari компания Fiat Chrysler Automobiles говорила о планах отделить Ferrari с помощью IPO. И вот в июле 2015 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США получила от FCA заявку на первичное размещение акций Ferrari. Срок проведения IPO - четвертый квартал года.

По словам представителя компании, процесс приема заявок на покупку новых акций начнется уже в пятницу. На данный момент, по оценкам главы FCA Серджо Маркьонне, стоимость Ferrari составляет примерно $10 млрд. Если на бирже разместят хотя бы 10% акций компании, как планировала FCA, то объем IPO составит около $1 млрд.

После IPO 10% акций Ferrari останутся у сына основателя компании Пьеро Феррари, а остальные 80% акций руководство FCA распределит среди действующих акционеров в следующем году. Согласно последним отчетам, в прошлом году выручка Ferrari составила $3,09 млрд — почти столько же было и в 2013 году. Чистая прибыль за 2014 год составила $263 млн.