Большая золотая афера США

Банк России продолжает активно скупать золото









ВАШИНГТОН, 26 сентября 2015, 23:21 — REGNUM За девять месяцев 2015 года Банк России приобрёл 112 тонн желтого металла, увеличив его количество в своих хранилищах на 9% до 1,3 тысяч тонн. Доля золота в валютных резервах ЦБ на начало сентября составляет 13,2%. В прошлом году ЦБ России был самым большим покупателем золота в мире, увеличив свои запасы на 171 тонну. Однако количество золота в резервах ЦБ по сравнению со странами западного мира опасно мало.

На 31 декабря 2014 года доля золота в ЗВР западноевропейских стран составляла: Германия — 67,7% (3,38 тыс. тонн), Италия — 66,5% (2,45 тыс. тонн), Франция — 65,6% (2,44 тыс. тонн), Нидерланды — 55,0% (0,62 тыс. тонн). Доля золота в резервах ЕЦБ — 26,4% (0,5 тыс. тонн). На балансе Казначейства США находится 8,13 тыс. тонн золота, что составляет 71,9% всех резервов США.

В то же время в Народном банке Китая, хранится 1,15 тыс. тонн желтого металла, что составляет 1% в ЗВР Поднебесной. Примечательно, что только в странах старой Европы и в США доля золота в ЗВР выше 50%. В остальном мире этот показатель в среднем 3−5% и максимум не превышает 20%. При этом часть золота, принадлежащего европейским державам, находится на хранении в США.

«Индия и Китай выкупают золото в огромных количествах. Практически невозможно найти на рынке в Лондоне реальное физическое золото, чтобы отгрузить его в эти страны. Мы постоянно получаем запросы из России на поставку золота в Индию и Китай, поскольку реального металла ни у кого нет», — заявил в интервью Bloomberg TV председатель одного из крупнейших горнодобывающих и металлургических холдингов в России «Петропавловск» Питер Хамбро. И это только один из многих сигналов того, что на мировом рынке увеличивается дефицит физического золота и растёт пузырь на рынке деривативов (бумажек), выпускаемых под обеспечение золотом.

В прошлом году мировое производство золота составило 3,11 тыс. тонн, в то же время спрос на золото превысил 4,28 тыс. тонн. Однако на котировках золота это никоим образом не отразилось и золото торговалось в узком диапазоне $1100−1300 за тройскую унцию. Летом этого года на нью-йоркской бирже Comex, торгующей фьючерсными контрактами на золото, был получен запрос на поставку 550.000 унций физического золота. На тот момент у биржи в наличии находилось около 370.000 унций. ФРС США оказала свою помощь через банк JP Morgan и покрыла дефицит в 5,29 тонн. При этом стоимость золота по фьючерсным контрактам в этот момент падала и к августу достигла уровня $1085 за тройскую унцию.







Падения биржевой стоимости золота при его физическом дефиците противоречит здравому смыслу, однако эта «золотая» история как нельзя лучше показывает прочность современной мировой финансовой системы, ведущей мир к краху. Дело в том, что стоимость золота на мировых рынках, как и прочего товара, например, нефть или зерно, определяется торговлей фьючерсными контрактами, предполагающими физическую поставку товара через какое-то время. Основными покупателями таких контрактов являются спекулятивные хедж-фонды, которые покупают фьючерсы с целью их перепродажи. Сам же товар этим фондам не нужен. В то же время финансовые институты и биржи, хранящие у себя значительные запасы слиткового золота, удовлетворяя спрос на рынке, постоянно эмитируют всё новые и новые деривативы, которые покрываются одним и тем же количеством золота. Например, на Чикагской товарной бирже летом 2015 года на каждую унцию физического золота, находящуюся в хранилище, приходилось 124 права требования.

Сколько стоит на самом деле физическое золото — подсчитать невероятно трудно из-за огромного ежегодного роста новых золотых деривативов, однако такие попытки предпринимаются. Например, экономист Адриан Дуглас (Adrian Douglas), член совета директоров Golden Anti-trust Action Committee GATA, исходя из данных Лондонской бирже, подсчитал, что мировой биржевой оборот золота составляет примерно 180,5 тыс. а ежегодное предложение физического золота примерно 4 тыс. тонн. Следовательно, на одну унцию реального золота приходится примерно 44 унции бумажного, из этого выходило, что при биржевой цене золота 1200 $/oz, стоимость физического золота равняется $54 тыс, при этом мировая торговля золотом гарантирована реальным золотом лишь на 2,2%.

Однако, говоря о золоте, невозможно не упоминать доллар. Как известно, в 1971 году были отменены Бреттон-Вудские соглашения и доллар временно, указом президента Никсона, перестал обмениваться на золото, с этого же момента, по заявлению самого Казначейства США, количество золота в его резервах не менялось. При этом декларируется, что доллар поддерживается доверием или обеспечен всеми товарами и услугами, которые выпускает экономика США. Но это не так: доллар по-прежнему обеспечен золотом, но его прямой обмен на золото временно приостановлен.

Если доллар до сих пор обеспечен неизменяемым запасом золота, то либо он должен быть девальвирован на величину увеличившейся денежной массы, либо должно быть девальвировано золото. То есть пропорционально росту денежной массы должно было расти предложение золота. Но так как физического золота в таких объёмах нет, его заменили бумагой.

В 2006 году ФРС понизил ставку до 0,25% и запустил программу количественного смягчения, которую в упрощённом виде можно назвать печатаньем денег. Цены на золото на мировых рынках начали расти раньше, в 2005 году, обороты по торговле золотом также стали расти и с этого же момента чуть ли не в геометрической прогрессии начало расти количество бумажного золота. В этой гигантской афере принимают участие ФРС, англосаксонские банки, например JP Morgan Chase, HSBC, RBS, а так же ЦБ западноевропейских банков имеющих значительные запасы физического золота. Однако с середины 2013 года что-то пошло не так, судя по всему, ФРС потеряла контроль над долларовой массой. Именно в этот момент пошли разговоры о прекращении программы количественного смягчения (остановке печатного станка), а ряд европейских стран, например, Германия и Голландия затребовали у США золото, хранящееся в ФРС.

Если все держатели золотых бумаг одномоментно предъявят их к исполнению, золота не хватит. Рынок золота рухнет, вместе с ним рухнет доллар. Евро последует за долларом, так как-то золото, которое должно обеспечивать валютную стабильность европейских стран, хранится в США для обеспечения доллара. Мгновенно обесценятся бумаги, номинированные в долларах и в евро, вместе с ними обесценятся ЗВР всех стран мира и единственным, что сохранит свою стоимость, будет золото.