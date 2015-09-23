4 ноября. (Dow Jones). Пара доллар США/японская иена по-прежнему не может пробить вверх долгосрочный уровень сопротивления 105, говорит Кёсуке Судзуки из Societe Generale.

Инвесторы уже учли повышение процентных ставок ФРС в этом году и уже ожидают следующего.

"По крайней мере, нужно убедиться, что сегодняшние данные по занятости и президентские выборы в США не преподнесут сюрпризов, а потом необходимо распознать сигналы, которые подаст ФРС на декабрьском заседании" относительно будущего ужесточения денежно-кредитной политики, говорит Судзуки.