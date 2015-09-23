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Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
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1дв\-1-2 4
1дв\-1-2 4
-1-2 4 -1 2(6-4)
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
Forex Club International Limited, MetaTrader 4, Real
ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Краткосрочные перспективы пары доллар США/японская иена зависят от многих факторов
4 ноября. (Dow Jones). Пара доллар США/японская иена по-прежнему не может пробить вверх долгосрочный уровень сопротивления 105, говорит Кёсуке Судзуки из Societe Generale.
Инвесторы уже учли повышение процентных ставок ФРС в этом году и уже ожидают следующего.
"По крайней мере, нужно убедиться, что сегодняшние данные по занятости и президентские выборы в США не преподнесут сюрпризов, а потом необходимо распознать сигналы, которые подаст ФРС на декабрьском заседании" относительно будущего ужесточения денежно-кредитной политики, говорит Судзуки.