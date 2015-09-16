37
322
ТС для gbpjpy
|1/8** /4/
|2* Д/Д =400
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_64298.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Viktor Shekhovtsov:
|1/8** /4/
|2* Д/Д =400
Торговые сигналы для MetaTrader 4 с автоматическим исполнением на вашем счете
MetaTrader 4
20.00 USD / месяц
Здравствуйте от Виктора:) Форекс трейдинг по Экрану " Паттерн " торговой системы " 2 Экрана "
! Приглашаю к участию в партнерской программе " Социальный трейдинг " http://trader-viktor.ru/akciya/socialnyy-treyding#a-st
*Счет мониторится с 2013г тут: https://www.mql5.com/go?https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=5227317&x=etmj
С уважением,Виктор
...в 2015г (до июня)
Бинарный трейдинг по торговой системе "4 Экрана" : ТС "2 Экрана" + Авточартист в двух форматах . *Статистика только во вкладках "Средства""Баланс""История" .
Viktor Shekhovtsov:
|1/8*** /4/ 1\
|2/ закр /50/61
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_17935.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Viktor Shekhovtsov:
|1/8*** /4/ 1\
|2/ закр /50/61
8
|1/8 /3/ 1\
|2 \
|3
|АС30 \ 186.21
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_4698.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Viktor Shekhovtsov:
|1/8 /3/ 1\
|2 \
|3
|АС30 \ 186.21
|АС 1\184.17
Viktor Shekhovtsov:
|АС 1\184.17
|А1\ 181.82
|2 М\Ф 175.59
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Viktor Shekhovtsov:
|А1\ 181.82
|2 М\Ф 175.59
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