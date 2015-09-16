23
213
ТС " 3 Экрана " nzdjpy
|1/8 3/ 1\
|2
|3
|AC4/77.55
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
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Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|3\80.23
|1 1\ 1/
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
м5\мст Н4 с=81.75 \ 0%=79.93