Европа закрылась во вторник на позитивной ноте

Торги на фондовых площадках Европы завершились вчера в зеленой зоне. Индексы выросли, так как участники рынка оценили слабые отчеты из США как аргумент в пользу сохранения процентной ставки. Вероятность подъема ставок Федрезервом на сегодняшнем заседании оценивается рынком в 28%. "Обсуждения вероятности повышения ставки в США становятся все горячее, и нервы инвесторов на пределе", - говорит аналитик Barclays Уильям Гоббс.

По итогам сессии индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,79%, британский FTSE 100 - на 0,87%, французский CAC 40 - на 1,13%, германский DAX - на 0,56%.

Акции европейских автопроизводителей во вторник выросли благодаря данным о росте продаж новых автомобилей в ЕС в августе на 11,2% в годовом выражении. Так, бумаги Volkswagen AG и PSA Peugeot Citroen подорожали почти на 1%. Акции Daimler AG подросли на 1,3% на хорошем прогнозе. Кроме того, поднялись акции энергетических компаний: котировки Seadrill Ltd. выросли на 1,8%, Tullow Oil Plc - на 4,3%.

Акции Electricite de France упали на 3,6% после ухудшения оценки аналитиками Morgan Stanley. Бумаги германских генерирующих компаний EON SE и RWE AG упали в цене более чем на 3,3%, когда выяснилось, что у компаний недостаточно средств на оплату утилизации отходов от атомных электростанций.