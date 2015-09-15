Прогноз: китайская валюта может удвоить потери к концу года

Будьте осторожны, китайская валюта, возможно, будет и дальше падать до конца года, - об этом предупреждают экономисты, опрошенные порталом CNNMoney. Юань, который также называют ренминби, как ожидается, упадет еще на 2,8% по отношению к американскому доллару к концу 2015 года. Это по сути не должно пугать рынок, так как скольжение довольно слабое, но для плотно контролируемого курса юаня это большой шаг.

Валюта уже упала на 2,6% по отношению к доллару с января, причем наибольшее снижение было в начале августа, что шокировало инвесторов и побудило их к массовым распродажам акций. Плюс к этому Народный банк Китая изменил способ установления курса юаня — теперь в качестве ориентира для расчета он использует цену закрытия предыдущего дня, вместо непрозрачного способа, который раньше использовался. Этот шаг заставил валютные рынки волноваться и тогда же началась волна спекуляций о том, как сильно валюта может еще упасть.

Заглядывая в 2016 год, один из экономистов, опрошенных CNNMoney, сказал, что курс юаня может опуститься до 7,50 по отношению к доллару к концу года — это означает 17,8%-ное скольжение с текущих цен. Пока остальные прогнозы на 2016 год являются менее драматичными, но большинство экономистов соглашаются, что юань продолжить падать, пока Китай регулирует замедляющийся экономический рост. Но пока неопределенность с процентными ставками ФРС только добавляет забот.

"Дальнейшая девальвация может спровоцировать новую волну оттока капитала, который опять же будет давить на экономику", - говорит Джианганг Шен из Mizuho Securities.

Уже много денег покинули Китай, «перебравшись» в более безопасные убежища - около $36 млрд за первые полгода, и, по оценкам аналитиков Goldman Sachs, «беглецов» будет еще больше во втором полугодии. У инвесторов все меньше причин, чтобы оставаться в стране: замедление роста рынка недвижимости, волатильный фондовый рынок, низкие корпоративные прибыли, девальвация юаня.

Эксперты также обеспокоены влиянием дальнейшей девальвации юаня на Азию. Страны с большими объемами экспорта в Китай (такие, как Гонконг, Малайзия и Таиланд) также чувствуют негативное воздействие. Есть опасение, что Азию охватит тотальная валютная ссора. "Мы считаем, что у большинства незащищенных экономик может появиться соблазн удешевить свои валюты, чтобы смягчить негативные последствия от скачков курса юаня", - пишет аналитик Credit Suisse Донг Тао.



К 10:09 мск пара USD/CNY подросла на 0,02% - до отметки 6,3690.

