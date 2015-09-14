Последние китайские отчеты показали худшие за 15 лет результаты

Никто уже не пытается отрицать, что проблемы в экономике Китая есть, и даже власти давно согласились с этим. В прошедшие выходные рынки получили очередное подтверждение — некоторые отчеты оказалась худшими за последние 15 лет. Учитывая то, что власти Поднебесной уже пытались поддержать рост экономики всеми стандартными мерами, снижая ставку и нормы резервирования для банков, но результаты оставляют желать лучшего. В августе уже девальвировали юань, но и эти методы не помогли. За последние 12 месяцев юань укрепился на 15%, а значит, девальвация должна составить примерно 15-20%, чтобы компенсировать потери от экспорта и попытаться восстановить производство.

Но вот какие данные мы увидели в выходные. Объем промышленного производства в прошлом месяце вырос на 6,1% (аналитики прогнозировали 6,4%), и этот показатель — около минимумов с 2009 года. А вот показатель Инвестиции в основной капитал в августе показал минимальный рост с 2000 года — всего 10,9% (прогноз — 11,1%).

Похоже, у властей больше нет выбора, кроме как продолжать стимулирующие меры. "Данные очень сильно разочаровали, - говорит экономист ANZ Ли-Ган Лю. - Сложно понять, как премьер Госсовета КНР Ли Кэцян собирается добиться заявленного 7%-го роста экономики в этом году".

Интересно, что в Национальном бюро статистики тоже стали делать очень осторожные прогнозы на будущее. Смотрите сами, какая фраза у них на официальном сайте: "Внешний и внутренний спрос на промышленную продукцию остается слабым, а промышленное производство по-прежнему испытывает относительно сильное понижательное давление". Экономист из Standard Chartered Дин Шаун сказал: "С точки зрения денежно-кредитной политики, правительство сделало все возможное, но для того, чтобы это дало плоды, нужен спрос со стороны реальной экономики". Здесь спорить не о чем: цель по росту ВВП в 7% в этом году будет крайне сложно выполнить, тем более на фоне падения экспорта и дефляции производственных цен. Есть, конечно, вероятность, что девальвация юаня немного поправит эти показатели.

Другой индикатор тоже показывает не самые лучшие результаты - инвестиции в строительство за первые 8 месяцев выросли только на 3,5% - это ниже уровней 2009 года.

Некоторые эксперты вновь говорят о том, что Китай попросту "рисует" свои данные по росту ВВП, а все потому, что попутные данные совсем не показывают того роста, о котором заявили власти. По подсчетам издания WSJ, 96% из 64 опрошенных американских экономистов не верят в китайскую статистику по ВВП. Многие из них ожидают увидеть показатель роста китайской экономики в 5%, есть также примерно 30%, кто ожидает роста от 3% до 5%, ну а самые низкие оценки говорят о 2%-ном росте.

Сегодня китайский фондовый рынок снова снижается. По состоянию на 10:10 мск индекс Shanghai Composite потерял 2,67%.