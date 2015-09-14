22
207
ТС " 3 Экрана" по audjpy
|1- С\1
|2- П/ГП =190 Б/О1
|3-НА ВГ КЛ
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_62152.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_35601.png
Viktor Shekhovtsov:
|1- С\1
|2- П/ГП =190 Б/О1
|3-НА ВГ КЛ
|АС30\84.8
|1 \3
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_51844.png
|АС/
|1//
|Б/О1Ч
Viktor Shekhovtsov:12Ч
|АС/
|1//
|Б/О1Ч
смотрится неплохо.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
Viktor Shekhovtsov:10\ 10
12ч \10
1дд/1 1
Viktor Shekhovtsov:
1дд/1 1
1/1/1
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