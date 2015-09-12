Oбобщенный Форекс-прогноз на 14 – 18 сентября 2015г.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

- относительно поведения EUR/USD, верным оказалось предположение о стремлении пары вверх, которое мы сделали две недели назад. Что же касается прогноза семидневной давности, то, как и было предсказано, пара какое-то время пыталась удержаться в боковом тренде, но затем «быки» одержали победу «за явным преимуществом» и, вместо ожидаемого падения, пара резко ушла ввысь, превратив Pivot Point 1.1140 сначала в уровень поддержки, а затем и оставив его далеко позади;

- для пары GBP/USD в качестве возможного сценария предполагался отскок пары к верхней границе нисходящего коридора, ее пробой и подъем в зону 1.5325, что, собственно, и произошло. Правда, рывок вверх оказался настолько сильным, что названная зона оказалась уровнем поддержки, отбившись от которого, пара в среду отправилась дальше на «север»;

- что касается прогноза относительно будущего USD/JPY, то он сбылся на все 100%. Как и предполагалось, отскочив от нижней границы трехнедельного горизонтального коридора, пара сразу же ушла вверх и закончила пятидневку точно там, где и ожидалось – в зоне 120.50;

- что же касается USD/CHF, то по поводу поведения этой пары на прошедшей неделе оказались правы и индикаторы, и эксперты, настаивавшие на ее стремлении вверх. Ключевым уровнем поддержки был назван 0.9680, опираясь на который пара в середине недели дважды сумела достичь отметки 0.9820, после чего вернулась на исходную позицию.

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Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- относительно будущего EUR/USD сделать сколько-нибудь четкий прогноз на этой неделе не представляется возможным. Так, 45% аналитиков, индикаторы на Н4 и D1 и графический анализ на Н1 настаивают на продолжении роста пары минимум до сильного уровня сопротивления в зоне 1.1450. Оставшиеся же 55% экспертов предрекают падение пары до отметки 1.1100 и даже еще ниже – 1.1000. Судя по всему, события будут развиваться по одному из двух сценариев: либо рост пары до названного уровня сопротивления, а затем отскок вниз, либо просто падение. Какой из этих сценариев будет реализован, скорее всего, станет ясно в самом начале недели;

- схожий сценарий, возможно, ожидает и пару GBP/USD. По мнению 60% аналитиков и графического анализа на всех основных тайм-фреймах, зона 1.5480÷1.5500 является очень сильным сопротивлением, преодолеть которое пара не сможет, несмотря на все свои усилия. Поэтому в ближайшие дни мы сможем наблюдать ее снижение сначала к уровню 1.5335, затем отскок к 1.5420 и последующее падение до минимума предыдущей недели в районе 1.5170. Альтернативная точка зрения предусматривает продолжение восходящего коридора и подъем пары до уровня 1.5680;

- что касается пары USD/JPY, то индикаторы и 66% экспертов предрекают ей продолжение трехнедельного бокового тренда с колебаниями вокруг Pivot Point 120.60. Графический анализ и на Н1, и на Н4, и на D1 отказывается давать какие-либо прогнозы, что только подтверждает предположение о боковом движении. Основная поддержка в зоне 118.60, сопротивление – 121.40. При этом 34% аналитиков напоминают нам о возможности возвращения пары в зону выше 123.00;

- если же говорить о будущем пары USD/CHF, то почти все эксперты, индикаторы и графический анализ на D1 продолжают настаивать на ее стремлении достичь знакового уровня 1.0000. Ближайшая цель – закрепиться в зоне 0.9800÷0.9900. Поддержка по-прежнему в зоне 0.9680. Следующая поддержка – на 100 пунктов ниже.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов

