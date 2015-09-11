|1-СИГН. 1\ 1/ 2\ДИВЕРГ
|2- ОСТ. Б\О 15П/С=0.9775
|3- С=0.98 \15П
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|16-00 Д/Д 0.9941=170
5дд/1
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TC: USD/CHF в течение дня: Под давлением.
22 сентября 2016 в 11:32 Trading Central
Продавать ниже 0,9745 с целевыми точками 0,9660 и 0,9635
ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Швейцарский национальный банк "снизит свою активность" на валютном рынке в 2017 г
1 ноября. (Dow Jones). Аналитики Credit Suisse ожидают, что Швейцарский национальный банк в 2017 году будет "менее активно" действовать на валютном рынке в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
Согласно их прогнозам, ставка по депозитам в Швейцарии будет сохраняться на уровне -0,75%, по крайней мере, вплоть до конца 2017 года, а центральный банк будет по необходимости приобретать валюты других стран.
"При этом мы ожидаем, что Швейцарский национальный банк будет менее активно действовать на валютном рынке по сравнению с 2016 годом. Таким образом, центральный банк, вероятно, допустит некоторое усиление швейцарского франка", - пишут эксперты Credit Suisse.