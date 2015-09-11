1 ноября. (Dow Jones). Аналитики Credit Suisse ожидают, что Швейцарский национальный банк в 2017 году будет "менее активно" действовать на валютном рынке в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Согласно их прогнозам, ставка по депозитам в Швейцарии будет сохраняться на уровне -0,75%, по крайней мере, вплоть до конца 2017 года, а центральный банк будет по необходимости приобретать валюты других стран.

"При этом мы ожидаем, что Швейцарский национальный банк будет менее активно действовать на валютном рынке по сравнению с 2016 годом. Таким образом, центральный банк, вероятно, допустит некоторое усиление швейцарского франка", - пишут эксперты Credit Suisse.