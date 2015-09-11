|1 СИГН. /1/ 1\
|2- ТРЕНД/БЕЗ ОТКАТОВ -ОСТ. Б/О
|3 ПЦ по МАКСИМ.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_21781.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_38801.png
|1 СИГН. /1/ 1\
|2- ТРЕНД/БЕЗ ОТКАТОВ -ОСТ. Б/О
|3 ПЦ по МАКСИМ.
|
|1 8 /1/ 1\
|2 П/ГП 139.49=400 Б/О *СТАРТ Б/О РЕАЛ
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_21856.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|1/8** /2/ 1\
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_25969.png
|1 8 /1/ 1\
|2 П/ГП 139.49=400 Б/О *СТАРТ Б/О РЕАЛ
|1/8** /2/ 1\
|1/8 /2/ 1\
|2/П ГП =50%= Б/О 3/2
|3\ПЦ=133.41
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_64928.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_48158.png