|1 /2СИГН/ 2\
|2 Д/Д 0.7397=90 Б/К -ОСТ. Б/О
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_23356.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|1 /2СИГН/ 2\
|2 Д/Д 0.7397=90 Б/К -ОСТ. Б/О
|1/ СИГН/1 ВОЗОБН Б/О1
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_14415.png
|1/ СИГН/1 ВОЗОБН Б/О1
|1/8 1/
|2-Д\В 0.7125=220 Б/К *Б/О1
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_12019.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|1/8 1/
|2-Д\В 0.7125=220 Б/К *Б/О1
|1 /2/ 2\
|2-Д\В
|
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_6432.png
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Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|ТС приближающая к Цели!
|А в это время в Мире!
|С.Лазарев вышел в финал Евровидения
-дд
1\мк
1/дд стоп 2\дв
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
0.8665 бс
10*10\cc
4\мк
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
0.8665 бс
10*10\cc
4\мк
+ 7.4% (с) за 2дня
(c) закрылось по стоп =чт= --перенеся ТП -недополучил прибыль и- получил 3-ой своп.
сл 85732 4=61%
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
TC: EUR/GBP в течение дня: Пристановлен нисходящим трендом.
5 сентября 2016 в 09:21 Trading Central
Продавать ниже 0,8410 с целевыми точками 0,8350 и 0,8300.
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Forex Club International Limited, MetaTrader 4, Real