8
190
Прогноз по евро/франк
|1-СИГН-НЕТ- 1 СЕНТ ОШИБСЯ С МЕСТОМ В 5-Й ВОЛНЕ\НАЧАЛ ПРОДАЖИ Б\О
|2 ОСТ-Б\О=Б/К, С=1.1017=10
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_6336.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Viktor Shekhovtsov:
|1-СИГН-НЕТ- 1 СЕНТ ОШИБСЯ С МЕСТОМ В 5-Й ВОЛНЕ\НАЧАЛ ПРОДАЖИ Б\О
|2 ОСТ-Б\О=Б/К, С=1.1017=10
|1-3\
|2- Д\В =120 Б\О1
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_36041.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Viktor Shekhovtsov:
|1-3\
|2- Д\В =120 Б\О1
|1\8 1\
|2\ закр\61\50
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_53129.png
|00 =ТП= -БО-
TC: EUR/CHF в течение дня: По направлению к 1,1000.
9 сентября 2016 в 11:38 Trading Central
Покупать выше 1,0945 с целевыми точками 1,0980 и 1,1000.
Viktor Shekhovtsov:
TC: EUR/CHF в течение дня: По направлению к 1,1000.
9 сентября 2016 в 11:38 Trading Central
Покупать выше 1,0945 с целевыми точками 1,0980 и 1,1000.
TC: EUR/CHF в течение дня: Ожидается отскок.
20 сентября 2016 в 09:12 Trading Central
Покупать выше 1,0925 с целевыми точками 1,0960 и 1,0975.
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